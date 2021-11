Prix ​​Bitcoin (BTC)

Le prix de l’éther atteint un nouvel ATH après avoir rompu sa période de sécheresse avec des flux entrants, la volatilité implicite de Bitcoin tend à baisser

AnTy2 novembre 2021

La semaine dernière a été modérée en ce qui concerne les produits d’investissement dans les actifs numériques après les entrées record de 1,5 milliard de dollars la semaine précédente, à la suite de l’autorisation par la SEC des États-Unis d’une décision sur l’ETF à terme Bitcoin.

Avec seulement 288 millions de dollars d’entrées au cours de la semaine se terminant le 29 octobre, les entrées totales depuis le début de l’année ont atteint un record de 8,7 milliards de dollars, déjà 30% de plus qu’en 2020, selon le rapport hebdomadaire de CoinShares.

Bitcoin, encore une fois, a vu la majorité des entrées totaliser 269 millions de dollars la semaine dernière, ce qui porte ses entrées totales pour octobre à 2 milliards de dollars.

Au cours de ce mois, le prix du Bitcoin a bondi de 40% pour atteindre 67 000 $. Au moment de la rédaction, Bitcoin s’échangeait au-dessus de 63 000 $.

Price voit une action cette semaine après l’absence de celle-ci la semaine dernière, ce qui a entraîné une baisse des taux de financement. Le taux de financement est même devenu négatif pendant une période plus courte, même s’il reste globalement positif.

Mais « le sentiment du marché est toujours largement dominé par les taureaux », a noté Delphi Digital. Cela signifie que, dans l’environnement actuel, les haussiers achètent à chaque baisse, ce qui implique un degré plus élevé d’effet de levier long, donc un autre « long squeeze » ne peut pas être exclu.

Octobre a également vu une augmentation de 24% du volume total ajusté sur la chaîne à 856 $.

Tout comme le volume et le prix, l’intérêt ouvert a grimpé, le CME augmentant de 149% à 4,26 milliards de dollars tandis que le volume quotidien moyen a bondi de plus de 114 % à 3,9 milliards de dollars. Sur le front des options, le volume mensuel d’options de BTC a augmenté de 52,3% pour atteindre 30 milliards de dollars.

La volatilité de Bitcoin est en fait en baisse, mesurée sur une période de 260 jours au cours du récent ATH, est tombée à environ 66, un niveau jamais vu depuis mai, lorsque le prix a chuté sous les 40 000 $.

Selon l’indice DVOL, qui mesure la volatilité implicite approximative d’un marché au cours des 30 prochains jours, les derniers rallyes du principal actif crypto n’ont pas suscité beaucoup d’action en matière de volatilité implicite.

Une volatilité implicite élevée indique que les prix du marché sont plus incertains sur les prix, tandis qu’une volatilité implicite faible indique moins d’incertitude. La volatilité implicite a tendance à augmenter pendant les ventes massives du marché et à baisser lorsque BTC a tendance à augmenter régulièrement.

« Nous n’avons pas vu de hausse extrême de la volatilité implicite, ce qui nous indique que le marché général est à l’aise avec ce que fait BTC », a déclaré Delphi Digital, notant si BTC remonte au-dessus de 67 000 $ et si la volatilité implicite commence à augmenter, » cela pourrait être une indication qu’un autre retrait à court terme est imminent.

En ce qui concerne les altcoins, le plus important, Ethereum (ETH), qui a atteint aujourd’hui un nouveau record historique à 4 480 $, a finalement rompu sa période de sécheresse de trois semaines avec des entrées de 17 millions de dollars, dont les entrées de 2021 s’élèvent maintenant à 1 milliard de dollars. . Suite à la surperformance d’Ether, sa part de marché est remontée à 32%.

D'autres altcoins comme Solana (SOL), Polkadot (DOT) et Cardano (ADA) ont également enregistré des entrées de 15 millions de dollars, 6,2 millions de dollars et 5 millions de dollars respectivement.

Les produits d’investissement multi-actifs, cependant, ont vu des sorties pour la troisième fois d’un record de 23 millions de dollars. « Nous pensons que les investisseurs préfèrent actuellement l’exposition à une seule ligne et deviennent plus exigeants par rapport à leur exposition aux altcoins », a déclaré James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares.

