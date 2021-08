Le prix de l’éther et la combustion ne sont pas affectés par un bug de «gravité élevée» qui a frappé le réseau principal d’Ethereum et conduit à une division de la chaîne

Ethereum a connu une scission de chaîne vendredi après qu’un bug de consensus a frappé le réseau principal.

“Le bug était très similaire à celui qui a causé la rupture de la chaîne en novembre de l’année dernière”, a écrit Kelvin Fichter.

Ce bogue exploitait le bogue de consensus qui a été corrigé dans Geth v1.10.8. Étant donné que les clients Geth représentent 74,6% de tous les nœuds Ethereum, c’était un gros problème.

“Ethereum s’est scindé en au moins 2 versions, et seulement un tiers des nœuds Geth sont dans la chaîne “correcte””, a déclaré Lucas Nuzzi, chef de produit chez CoinMetrics. « La difficulté des blocs a baissé de 10 % au cours des dernières heures. »

Le développeur d’Ethereum, MH Swende, a ensuite déclaré que l’expérience de l’annonce publique de l’attaque et de l’exigence ultérieure de mise à jour vers la v1.10.8 avait réussi, la plupart des mineurs se mettant à niveau à temps, de sorte que la chaîne canon est devenue plus longue que la mauvaise chaîne.

“Mais c’était un rasage de très près”, a déclaré MH Swende.

Cet écart signifie que ces nœuds Geth impactés ne sont plus d’accord avec le reste du système sur ce à quoi ressemble vraiment Ethereum. La même transaction exécutée sur deux nœuds différents a produit deux états différents. Et boum, vous avez une chaîne fendue ! – Créateur de nombre naturel semblable à Dieu (TM, R) (@kelvinfichter) 27 août 2021

Le bogue, qui était un “problème de gravité élevée”, a été découvert lors d’un audit de Telos EVM, selon un communiqué de presse. Les développeurs principaux d’Ethereum ont été informés et un correctif a été publié le 24 août pour le corriger.

“Toutes les versions de Geth prenant en charge le hard fork de Londres sont vulnérables (le bogue est plus ancien que Londres), donc tous les utilisateurs doivent mettre à jour”, a déclaré un communiqué lors de l’annonce du correctif.

Le développeur principal d’Ethereum, Tim Beiko, a quant à lui noté que trois pools de minage, Flexpool, BTC.com et Binance, exploitaient la mauvaise version de geth, qui a été invitée à passer à la dernière version.

Quelques minutes plus tard, Binance Smart Chain (BSC) a été exploité, depuis lors, tous les validateurs BSC ont été mis à niveau vers la v1.1.2, et les clients geth ont été invités à mettre à niveau vers un nouveau correctif pour éviter les attaques DoS. “BSC est en bonne santé”, a déclaré l’équipe tôt samedi.

Maintenant que l’exploit est dans la nature, il peut être rejoué sur d’autres réseaux comme Polygon, BSC, xDAI, Görli. Soyez prudent, essayez de ne pas effectuer de transactions économiquement significatives avant que les choses ne soient réglées. – banteg (@bantg) 27 août 2021

Le portefeuille Ethereum populaire MetaMask a déclaré que les utilisateurs connectés à Infura n’avaient pas été affectés par le bogue Ethereum.

Infura, une suite de développement blockchain de ConsenSys, a également précisé à ses utilisateurs que la vulnérabilité de sécurité exploitée sur le réseau principal Ethereum affectant les versions Geth <1.10.8 ne les affectait pas.

« Infura n’est pas affecté par cet exploit. Notre infrastructure a été mise à jour lors de la publication du correctif le 24 août », a-t-il noté.

Suite à l’attaque d’Ethereum, alors que les gens ont cessé d’utiliser le réseau, pour le moment, les transactions sur le réseau ont chuté.

« Divers entre les derniers geth et les anciens geth sur le réseau principal. Évitez de faire des txs pendant un certain temps jusqu’à confirmation, à moins que vous ne soyez sûr de vous soumettre au dernier geth », a conseillé le créateur de Yearn Finance, Andre Cronje, à la suite de l’incident.

Ethereum tx par seconde tombant comme un rocher alors que le réseau combat une scission pic.twitter.com/TUKhufxFxb – Will Foxley (@wsfoxley) 27 août 2021

Cependant, le prix de l’éther n’a pas été affecté par l’ensemble de l’incident et se négocie actuellement autour de 3 230 $, en baisse d’environ 25,7% par rapport à son sommet historique de la mi-mai.

L’éther a également continué à être brûlé avec plus de 120 000 ETH, d’une valeur de plus de 376 millions de dollars brûlés depuis la mise en œuvre de l’EIP 1559 au début du mois.

