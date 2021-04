Le prix de l’éther flirte avec 2400 $ ATH alors que la fourche dure irréversible se profile

Mené par l’ascension de Bitcoin (BTC) vers un nouveau record absolu, avec une grande partie du marché plus large de la crypto-monnaie, Ether (ETH) continue de pousser de nouveaux sommets historiques mercredi alors que le prix de la pièce a flirté avec la fourchette de 2400 $ pour le premier temps.

Le réseau Ethereum devrait subir une mise à jour le jour suivant environ lorsque la blockchain atteindra le numéro de bloc 12244000. La blockchain était au numéro de bloc 12 237 070 au moment de la publication. Sur la base des temps de blocage moyens actuels de 14 secondes, la mise à jour devrait atterrir le 15 avril vers midi (UTC + 1). La mise à jour – baptisée «Berlin» – introduira plusieurs changements techniques, tous visant à rendre le réseau plus rentable.

Le prix de la pièce Ether a culminé à 2397 $ sur de nombreux échanges le 14 avril, selon les données d’agrégation de CoinMarketCap, après une augmentation de 10,8% sur 24 heures. La croissance d’Ether pour la semaine s’élève à 22,4%, tandis que le prix des pièces est maintenant en hausse de 110% pour le trimestre – un chiffre qui serait plus notable dans des circonstances moins explosives sur le marché de l’altcoin ces derniers temps.

La mise à jour de Berlin sera déployée sous la forme d’un hard fork – un changement irréversible du protocole d’une blockchain. La hard fork est non contentieuse, ce qui signifie qu’aucune différence idéologique dans la communauté ne mènera à la formation d’une nouvelle pièce – comme ce fut le cas avec Ether et Ethereum Classic (ETC) en 2016.

Quiconque détient Ether dans des portefeuilles ou sur des échanges ne sera pas affecté par le hard fork, cependant, les mineurs et les opérateurs de nœuds Ethereum devront mettre à jour leur logiciel pour se synchroniser avec la dernière version de la chaîne. Les données d’EtherNodes.org montrent que 72% des clients logiciels Ethereum ont atteint le statut de Berlin-ready en prévision de la hard fork.

Les spéculations entourant les mouvements de prix potentiels d’Ether à court terme vont de très optimistes (et certainement «pas folles») à conservatrices et mesurées.