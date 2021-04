Le prix de l’éther prend le Bitcoin – Qu’est-ce qui se cache derrière la forte hausse de la demande?

Brisant de nouveaux sommets historiques, la récente action des prix d’Ether (ETH) a pris d’assaut le marché de la cryptographie et a marqué le début officiel de la saison alternative. Plusieurs analystes prévoient qu’Ether dépassera son précédent record de 2130 $ et continuera de surperformer Bitcoin dans un avenir prévisible.

Mis à part les prévisions de prix, Ethereum mène indéniablement la charge de la cryptographie, abritant des projets phares de financement décentralisé et de jetons non fongibles. Cependant, cette évolution intervient à un moment où le réseau se trouve à un carrefour majeur.

Bien que de nombreux projets de première couche aient été qualifiés de «tueurs d’Ethereum» au fil des ans, Ethereum ne fait que maintenant face à une réelle concurrence, qui provient principalement de ses problèmes d’évolutivité et de congestion. Si aucune solution n’est en mesure de faire évoluer efficacement le réseau, Ethereum pourrait bientôt commencer à perdre du terrain face aux plates-formes de contrats intelligents rivales.

Pourtant, Ether est le roi indéniable des altcoins, juste derrière Bitcoin (BTC) en termes de capitalisation boursière. Alors, quels facteurs font grimper le prix de l’ETH et le paysage concurrentiel est-il en train de devenir une menace réelle pour la domination d’Ethereum?

Les NFT deviennent viraux

Il y a de la substance derrière le battage médiatique, car il y a des volumes croissants de ventes et d’enchères NFT ainsi que des cas d’utilisation appliqués, en particulier dans l’industrie du jeu et le monde de l’art. Cependant, les artistes numériques ne sont pas les seuls à capitaliser sur la tendance et à explorer la technologie.

Des célébrités comme Logan Paul et Snoop Dogg aux grandes puissances sportives comme la Formule 1 et la NBA – et maintenant même des studios de cinéma comme Warner Bros. – toutes sortes de personnes et d’entreprises utilisent les NFT pour se promouvoir et créer des sources de revenus alternatives.

Lorsqu’on lui a demandé comment les NFT affectent l’écosystème Ethereum et le prix d’Ether, Suz Lee, directrice du marketing de Blind Boxes – une plate-forme NFT pour les œuvres d’art numériques – a déclaré à Cointelegraph: « Les NFT catalysent l’élan grand public dans les secteurs de la consommation tels que les arts et le divertissement, les sports professionnels, la mode, les jeux et les automobiles. » Elle a ajouté: «Les collectionneurs d’art paient la prime de l’acheteur en ETH chez Christie’s pour acquérir des œuvres tokenisées.»

Les NFT ne sont pas seulement uniques – ils offrent aux créateurs de contenu une propriété vérifiable de leur travail et une part plus équitable des bénéfices en éliminant les intermédiaires. Mais malgré leur fort potentiel à perturber diverses industries, les NFT ne sont probablement pas le principal moteur du récent mouvement d’Ether. À l’insu de nombreux membres de la communauté crypto, les prix des objets de collection NFT ont en fait subi un crash silencieux.

La Fed, les taux d’intérêt et le DeFi

Alors que l’engouement pour le NFT semble ralentir, DeFi, au contraire, bat à nouveau des records. En raison de la flambée des prix de l’Ether, la valeur totale verrouillée dans les protocoles DeFi dépasse désormais 61 milliards de dollars. Des gains substantiels sont également observables dans le nombre de transactions et dans la valorisation des jetons DeFi.

Tout comme Bitcoin sert de passerelle pour les investisseurs institutionnels pour entrer sur le marché de la cryptographie, Ether donne à ces mêmes investisseurs la possibilité d’expérimenter avec DeFi. Plusieurs sociétés et groupes de capital-risque, tels que la DeFi Alliance (anciennement Chicago DeFi Alliance), ont déjà réalisé des investissements audacieux dans l’industrie DeFi.

Le nombre d’investisseurs institutionnels affluant vers DeFi ne devrait qu’augmenter, ce qui contribuera à apporter des liquidités, à réduire la volatilité et à accroître la crédibilité du secteur. De nombreux projets DeFi développent déjà des solutions destinées aux investisseurs institutionnels, offrant des outils de gestion des risques et d’autres services de qualité institutionnelle – similaires à la finance traditionnelle – afin que ces entreprises puissent couvrir leurs positions et minimiser les risques.

Justin Wright, directeur des opérations et des finances de la plate-forme d’investissement Yield App, a déclaré à Cointelegraph: «L’époque d’un retour réel sur les liquidités est révolue depuis longtemps», d’autant plus que la Réserve fédérale américaine a récemment annoncé qu’elle n’augmenterait pas les taux d’intérêt . Il a en outre ajouté:

«Les taux d’intérêt des banques traditionnelles sont désormais très proches de zéro. Cela signifie que lorsque vous tenez compte de l’inflation, si vous épargnez dans des actifs en monnaie fiduciaire traditionnelle ou en espèces auprès d’une banque physique, vous perdez de l’argent. »

Wright pense que le seul endroit pour obtenir des rendements réels significatifs sur les actifs indexés sur le dollar est la finance décentralisée, qui est principalement située sur la blockchain Ethereum. Dans DeFi, les utilisateurs disposant de moyens et d’une expérience limités peuvent obtenir des rendements à deux chiffres sur USD Coin (USDC), Tether (USDT) et autres pièces stables qui sont adossées et indexées sur le dollar américain et, en tant que telles, ne souffrent pas de la volatilité de de nombreuses crypto-monnaies.

En outre, les utilisateurs de DeFi peuvent gagner des récompenses dans la devise native d’une plate-forme, permettant à ceux qui économisent des pièces stables de s’exposer à certains des domaines à plus forte croissance de DeFi sans mettre de capital en danger. Cela rend DeFi extrêmement attrayant pour les épargnants et les investisseurs alternatifs qui sont privés d’intérêt depuis plus d’une décennie.

L’interopérabilité est la clé

Les blockchains axées sur l’interopérabilité comme Polkadot et Cosmos deviennent de plus en plus vitales pour l’écosystème crypto. Associés à des solutions de couche deux, ils sont en mesure d’offrir un certain soulagement au réseau extrêmement obstrué d’Ethereum. Mais ces solutions, du moins à ce stade, semblent seulement offrir un pansement à la plaie plutôt que de régler le problème.

D’autre part, la prochaine mise à niveau d’Ethereum 2.0 a le potentiel de faire évoluer efficacement le réseau et de favoriser une plus grande application décentralisée et l’adoption de DeFi. Cependant, seule la phase 0 a été lancée et la mise à niveau a fait face à tellement de retards dans le passé qu’elle est devenue un mème.

Le réseau Ethereum a atteint un état d’exclusivité. Il semble qu’il soit devenu abordable pour les baleines et les investisseurs riches uniquement, en évaluant les utilisateurs réguliers. Afin d’effectuer une transaction simple ou de déployer un contrat intelligent, les utilisateurs sont tenus de payer des frais extrêmement élevés.

Cela a conduit une grande partie des développeurs et des utilisateurs de crypto à passer à d’autres blockchains, Binance Smart Chain devenant un concurrent de premier plan d’Ethereum. Diverses bourses décentralisées, telles que SushiSwap, déploient désormais également des contrats sur BSC et d’autres réseaux afin de contourner les frais élevés et d’offrir un service plus abordable aux commerçants.

Bien que de nombreux projets explorent des alternatives et que certaines prédictions suggèrent qu’Ethereum pourrait perdre une grande partie de sa domination du marché NFT au profit de BSC, il semble que l’effet de réseau Ethereum soit encore trop fort. Les projets ne s’éloigneront pas complètement de la blockchain Ethereum de si tôt, car elle a toujours le plus d’activité des développeurs et des utilisateurs.

Les maximalistes pensent que la blockchain Ethereum sera la seule plate-forme de contrat intelligent dont le monde a besoin. Cependant, la popularité des solutions d’interopérabilité illustre bien le contraire, suggérant qu’il est de plus en plus probable que nous verrons un avenir multichaîne où diverses chaînes de blocs connectées peuvent être utilisées de manière interchangeable.

Investisseurs institutionnels

À la suite de l’achat de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin par Tesla, qui a fait tourner beaucoup de têtes dans la communauté crypto, il n’est pas surprenant que de plus en plus d’entreprises cherchent à se diversifier et à prendre des positions longues sur Ether. Selon un rapport Coinbase, les investisseurs institutionnels reconnaissent désormais Ether comme une réserve de valeur potentielle, similaire à Bitcoin.

Bien qu’il semble que la crypto ne soit que récemment devenue une classe d’actifs institutionnelle, la vérité est que de nombreuses entreprises du Fortune 500 ont déjà investi dans Ether il y a près d’un an. Selon des recherches, plusieurs adresses de portefeuille Ethereum appartiennent à de grandes entreprises telles que JPMorgan Chase, IBM, Microsoft, Amazon et Walmart.

Il est tout à fait possible que de grands investisseurs institutionnels possèdent déjà Ether mais ne l’ont pas encore rendu public. C’est exactement ce que Tesla a fait, n’annonçant son investissement dans Bitcoin qu’environ un mois après avoir fait le déplacement. Alors que Grayscale continue de développer sa confiance en Ether et que les grandes entreprises continuent de s’approvisionner en Bitcoin et Ether, il est clair que la monnaie institutionnelle est l’un des facteurs à l’origine du dernier rallye des prix.

Où va l’ETH?

La hausse actuelle des prix n’est pas le résultat d’un seul événement, mais plutôt de l’évolution qui s’est produite au fil des ans. Cependant, il est indéniable que l’afflux d’argent institutionnel, associé au lancement des contrats à terme CME Ether en février, a joué un rôle déterminant dans la performance de l’ETH sur ce marché haussier.

De plus, l’annonce de Visa selon laquelle elle permettra aux partenaires de régler des transactions sur Ethereum et la faible offre actuelle d’Ether sur les bourses ont joué un rôle. Après avoir atteint un creux de 28 mois, le manque d’ETH sur les bourses fait non seulement grimper le prix, mais peut également être un signe potentiel d’accumulation institutionnelle.

Il existe également un fort sentiment global haussier autour d’Ether pour le moment. Ceci est mieux reflété par le témoignage de l’investisseur renommé et crypto-baleine Mark Cuban, qui a salué Ether comme étant «aussi proche que nous avons d’une vraie monnaie». Mais où tout cela va-t-il à partir d’ici?

Anton Bukov, co-fondateur de 1inch Network, estime que la multichaîne peut être la clé de l’avenir de DeFi et de NFT. Si tel est le cas, la concurrence peut être essentielle pour la survie d’Ethereum avec l’espace cryptographique plus large. Il a déclaré à Cointelegraph: «Depuis le début, Ethereum était le berceau de DeFi, mais de nos jours, de plus en plus de projets explorent les opportunités de se développer et d’avoir une présence sur plusieurs chaînes.» Il ajouta:

«Les projets sont désormais obligés de suivre leurs utilisateurs, car nous voyons que Binance Smart Chain a une très forte tendance à la croissance du nombre de portefeuilles et des transactions. De plus, certaines blockchains ont commencé à travailler sur des ponts décentralisés. »

La phase 1 de la mise à niveau d’Eth2 est prévue pour cette année et introduira le concept de chaînes de fragments. Cette mise à jour cruciale, associée aux solutions multicouche et d’interopérabilité développées par d’autres projets, devrait améliorer considérablement la mise à l’échelle du réseau Ethereum.

Outre la promesse d’évolutivité et de réduction des frais de gaz pour les transactions et les contrats intelligents, Eth2 offre également la possibilité aux utilisateurs de miser leur Ether et de gagner des récompenses en exécutant un nœud ou en rejoignant l’un des nombreux pools de jalonnement disponibles. , ou même en passant par un échange centralisé comme Binance ou Kraken.

Le jalonnement Eth2 peut également être l’un des facteurs qui font grimper le prix de l’Ether. Plus de 7,7 milliards de dollars d’Ether ont été jalonnés jusqu’à présent. Non seulement cela bloque l’offre, mais les rendements annuels élevés en pourcentage pour le jalonnement peuvent également stimuler la demande.

Une autre proposition, le mécanisme de tarification de l’EIP-1559, rendra l’Ether beaucoup plus rare et plus précieux s’il est approuvé. La proposition d’amélioration Ethereum vise à introduire des frais de base qui seront brûlés lorsqu’une transaction a lieu. Les mineurs recevraient toujours un pourboire pour valider les transactions, mais leurs revenus devraient diminuer. Bien que la proposition vise à maîtriser la montée en flèche des prix du gaz, elle peut également être considérée comme un signe haussier pour Ether, étant donné qu’elle réduirait son offre.