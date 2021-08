Le prix de l’Ethereum accélère, où ira-t-il dans un futur proche ?

Ethereum génère des bénéfices encore meilleurs que Bitcoin, car son prix a augmenté de près de 100% en 20 jours, et le comportement nous indique qu’il pourrait augmenter considérablement dans un proche avenir.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH se négocie à 3 163,57 $, accumulant un gain de 7,25 % au cours des dernières 24 heures.

Il est clair que la dernière hausse de cette crypto-monnaie est due au positivisme général provoqué par les gains de BTC ; cependant, les diverses fonctionnalités offertes par la chaîne ETH peuvent ajouter encore plus de carburant à votre rallye de taureaux.

Le grand boom des NFT et des applications décentralisées (DeFi), seraient les principaux promoteurs du positivisme sur le marché Ethereum, et cela peut sans doute le porter plus haut en termes de prix.

Le grand problème actuellement avec ce réseau est son encombrement, et par conséquent les coûts élevés par transaction.

Cependant, les perspectives à court terme changent, grâce au récent hard fork de Londres qui cherche à finir de transformer Ethereum en un réseau validé par preuve de participation à l’avenir, et à l’intégration de l’amélioration EIP-1559 qui vise à réduire le des frais moyens, en plus de contribuer à la déflation de la crypto-monnaie.

Il est possible qu’Ethereum surpasse Bitcoin à court terme, en pourcentage ; Eh bien, comme nous le voyons dans le graphique ETH / BTC, la tendance haussière pourrait maintenant reprendre.

Les fondamentaux ne pointent que dans une seule direction, voyons maintenant ce que les graphiques des prix nous disent.

Analyse technique du prix de l’Ethereum et prévision du comportement futur possible

Sur la période quotidienne de l’ETH, les perspectives sont plutôt positives, grâce à la rupture continue de la résistance et à la formation de plus bas de plus en plus hauts.

Hier, le cours semble avoir terminé un retracement, testant le support à 2 884 $.

Maintenant, un coup de pouce à court terme est peut-être en préparation, ce qui pourrait facilement pousser le prix d’Ethereum à 3 375 $ dans un proche avenir. Plus haut, il n’y aura plus de résistance jusqu’à ce que la zone d’approvisionnement soit laissée par le plus haut historique.

De nouveaux sommets de tous les temps sont au coin de la rue

Sur le calendrier hebdomadaire des prix Ethereum, les perspectives sont encore plus encourageantes pour l’avenir.

Après avoir franchi la résistance à 2 884 $, sur ce graphique, nous voyons qu’il n’y a plus de résistance jusqu’à la zone laissée par le plus haut historique.

De plus, nous devons garder à l’esprit que le récent bond à la hausse signifie la reprise d’une tendance haussière beaucoup plus importante, et qu’il pourrait faire monter le prix beaucoup plus haut, grâce à la force qu’il a montrée au cours de l’année en cours.

