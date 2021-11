Le prix de l’Ethereum atteint un nouveau sommet au-dessus de 4 500 $ alors que Bitcoin récupère 64 000 $

La volatilité haussière est à la hausse et le nouvel élan haussier a vu plusieurs jetons atteindre de nouveaux sommets historiques alors que les commerçants se démènent pour identifier quelle pièce pourrait être la prochaine à se lancer dans une mission lunaire.

Alors que le prix du Bitcoin atteignait 64 000 $, l’Ether (ETH) a atteint un nouveau sommet de 4 523 $. Cette décision intervient quelques jours seulement après la mise à niveau réussie d’Altair vers le réseau Ethereum et a été la première mise à niveau de la chaîne Beacon, rapprochant Newtork du lancement complet d’Eth2.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et de TradingView montrent qu’après avoir atteint un creux de 4 283 $ aux petites heures du matin du 2 novembre, les taureaux ont pris le contrôle de l’action des prix et ont poussé le prix de l’éther à un nouveau sommet historique à 4 523 $.

Graphique ETH / USDT à 1 jour. Source : TradingView

Si Ether peut maintenir sa trajectoire actuelle, il est en passe de connaître son huitième trimestre consécutif de bénéfices positifs, comme le souligne un tweet de Coinbase International.

$ ETH est en bonne voie pour 8 trimestres positifs consécutifs, + 47% ce quatrième trimestre pic.twitter.com/wK4pkBTM4f – Coinbase Institutionnel (@CoinbaseInsto) 2 novembre 2021

L’histoire ne se répète pas, mais elle rime

Comme le montrent les graphiques, l’utilisateur pseudonyme de Twitter « itwasntme » a repéré une comparaison intéressante entre l’action des prix d’Ether en 2017 et l’action des prix actuelle.

ETH 2017 avant bullrun vs ETH 2021 $ ETH $ BTC pic.twitter.com/XgTpFjau2N – itwasntme (@ Itwasntme03) 21 octobre 2021

Le paysage de l’écosystème de la crypto-monnaie a beaucoup changé depuis le marché haussier de 2017, y compris l’arrivée d’une plus grande cohorte d’investisseurs institutionnels avec plus de fonds à dépenser, mais il s’agit d’une évolution à surveiller alors que le marché semble s’essouffler. . . . 2021 fort.

La trajectoire ascendante d’Ether se produit également lorsque le nombre de jetons bloqués dans le contrat de participation Eth2 a dépassé 8 millions pour la première fois, un processus qui continue d’épuiser l’offre en circulation disponible et exerce une pression positive sur le prix.

Ether cumulé envoyé au contrat de participation Eth2. Source : métriques de pièces de monnaie

Dans l’ensemble, les perspectives consensuelles pour Ether sont haussières, de nombreux analystes appelant à un jeton de 10 000 $ d’ici la fin de 2021.

Bitcoin remonte au-dessus des 64 000 $

Maintenant que le prix du BTC est sorti de sa tendance baissière d’une semaine, les taureaux cherchent clairement à retrouver le précédent record de 67 000 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Le mouvement haussier du BTC est principalement le résultat de la confiance des traders dans le renforcement du marché, car les données historiques montrent que les mois de novembre et décembre sont des périodes de haute performance pour le prix du Bitcoin.

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2 736 milliards de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 44,1%.

