Le prix de l’Ethereum baisse de plus de 10% par rapport à un sommet historique de 2600 $

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Cette semaine, le marché de la crypto-monnaie en général a été lent. Cependant, Ethereum a établi un nouveau record, atteignant 2644 $ hier et surpassant les principales crypto-monnaies.

Cependant, la tendance haussière ne s’est pas poursuivie aujourd’hui. Alors que la tendance des prix du Bitcoin s’est affaiblie et est tombée sous la barre des 50K $ aujourd’hui, l’ensemble du marché de la crypto-monnaie est actuellement dans un état de chaos, et d’autres monnaies virtuelles ont affiché des degrés de déclin variables. L’ETH n’a pas non plus été épargné, perdant plus de 10% aujourd’hui et s’échangeant à 2141 $.

Analyse des prix Ethereum (ETH)

Source: ETH / USDT Daily via TradingView

À en juger par le graphique quotidien en chandeliers, l’ETH a atteint hier un record de 2 644,47 $. Cependant, le modèle de marteau inversé s’est formé, indiquant que le prix Ethereum a déclenché un grand nombre d’ordres de vente après avoir atteint le point culminant, sur la base de l’incertitude des détenteurs d’ETH sur le marché de la cryptographie.

À l’heure actuelle, les taureaux combattent activement les ours, tentant de maintenir le prix de l’Ethereum au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 2200 dollars sur 20 jours. Cependant, il semble que les taureaux ne soient pas assez forts car Ethereum se négocie actuellement autour de 2187 $.

L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) montre que les vendeurs ont un avantage. Actuellement, la ligne bleue MACD a franchi en dessous de la ligne de signal, indiquant un élan baissier.

L’indice de force relative stochastique (RSI) confirme un fort effet baissier. À court terme, Ether peut explorer un niveau de prix inférieur à moins que la crypto-monnaie ne bénéficie d’un soutien solide, tel qu’un afflux de fonds institutionnels.

Si les taureaux ne parviennent pas à pousser le prix de l’Ether au-dessus de 2200 $, alors la paire de négociation ETH / USD tombera bientôt sous la barre des 2000 $. En ce qui concerne le volume des transactions d’Ethereum, il n’y a pas beaucoup de support d’achat à la barre des 2000 $. ETH / USD est très susceptible de tester la moyenne mobile sur 60 jours de 1 945 $.

Une cassure en dessous de l’EMA de 60 jours de 1 945 $ déclenchera une vente intensifiée d’Ethereum, ce qui pourrait entraîner une baisse du niveau de support de 1 300 $.

Source de l’image: Shutterstock