Le prix de l’Ethereum Classic (ETC) a prolongé sa correction par rapport aux récents sommets. Voici les prochains objectifs

Ethereum Classic (ETC) a avancé de 36,3 $ au-dessus de 170 $ depuis le début du mois de mai, et le prix actuel oscille autour de 109 $. Le marché de la crypto-monnaie est toujours sous pression, le prix d’Ethereum Classic pourrait encore s’affaiblir dans les prochains jours, et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour investir dans cette crypto-monnaie.

Analyse fondamentale: la récente appréciation des prix a une nuance moins fondamentale

Ethereum Classic est une plate-forme de contrat intelligente qui permet aux utilisateurs d’échanger de l’argent, des biens, des actions et fournit un moyen de gérer les actifs numériques sans avoir besoin d’intermédiaires. Selon son site Web officiel, Ethereum Classic est l’un des projets décentralisés les plus purs de l’espace crypto-monnaie avec un avenir radieux.

Ethereum Classic est né le 20 juillet 2016 en tant que réseau distribué composé d’un registre blockchain, d’une crypto-monnaie native (ETC) et d’un écosystème robuste. Plus tôt cette année, Ethereum Classic valait entre 5 et 6 $, mais cette crypto-monnaie n’a cessé de croître en valeur depuis lors.

Le prix de l’Ethereum Classic (ETC) a grimpé en flèche depuis début mai et malgré la correction actuelle, il n’y a aucun risque que la tendance s’inverse pour l’instant. Ethereum Classic conserve la blockchain Ethereum d’origine inchangée, mais la récente appréciation des prix a une nuance moins fondamentale.

«Le prix a augmenté en partie en raison de la spéculation à la suite du rallye massif d’Ethereum et en partie parce que les acteurs du marché spéculent que l’ETC aura plus de pertinence après la mise à jour ETH 2.0. Étant donné que l’ETH passera à la preuve de participation, laissant ETC avec une preuve de travail, les traders spéculent si ce changement donnera à ETC l’occasion de négocier de manière indépendante et offrira une alternative à la chaîne de preuve de participation “, a-t-il déclaré DiPasquale, PDG du fonds spéculatif crypto BitBull Capital.

Ethereum Classic continue de se négocier dans un marché haussier, le volume quotidien de cette crypto-monnaie est toujours élevé, mais si le prix tombe en dessous du support de 80 $, ce serait un signal de “ vente ” ferme.

Analyse technique: 80 $ représentent un niveau de soutien solide

Cette crypto-monnaie a fait un bond énorme en peu de temps et si vous décidez d’acheter Ethereum Classic (ETC), vous devez considérer que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels. La liquidité de cette crypto-monnaie a considérablement augmenté ce mois-ci et malgré la récente correction, Ethereum Classic continue d’attirer l’attention des traders.

Source des données: tradingview.com

Les niveaux de support critiques sont de 100 $ et 80 $, 120 $, 140 et 160 $, représentent les niveaux de résistance actuels. Si le prix dépasse 120 $ dans les prochains jours, ce serait un signal pour échanger Ethereum Classic (ETC), et le premier objectif pourrait être d’environ 140 $.

Une hausse au-dessus de 140 $ soutient la poursuite de la tendance haussière, et nous avons la voie ouverte à un niveau de résistance de 160 $. D’un autre côté, si le prix tombe en dessous de 80 $, ce serait probablement un signal d’inversion de tendance, et nous avons la route ouverte à 60 $.

résumé

Ethereum Classic (ETC) a augmenté depuis le 1er mai et cette crypto-monnaie continue de se négocier sur un marché haussier. Malgré la correction actuelle, il n’y a aucun risque que la tendance s’inverse pour le moment, mais ce serait probablement un signal de retournement de tendance si le prix tombe en dessous du support de 80 $.