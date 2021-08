Le prix de l’Ethereum grimpe à 2 600 $ devant London Hard Fork

Comparer

BBCStaticMiner est une société de technologie d’actifs numériques d’extraction de crypto-monnaie qui se concentre sur l’écosystème de la blockchain et la génération d’actifs numériques.

ETH / USD a clôturé à 2 554,78 $, après avoir atteint un sommet de 2 696,68 $ et un plus bas de 2 512,20 $. ETH / USD a poursuivi sa séquence haussière pour la douzième session consécutive dimanche, atteignant son plus haut niveau depuis le 7 juin, dans un contexte d’amélioration du sentiment du marché autour du réseau Ethereum.

De plus, les prix ETH / USD étaient en hausse dimanche, malgré la hausse des prix en dollars américains. Le dollar était élevé à bord lorsque le DXY a atteint le niveau de 92,20 vendredi, retrouvant sa force et limitant de nouveaux gains en ETH / USD. Le dollar américain était élevé car la Réserve fédérale américaine a soutenu les espoirs des commerçants que les taux d’intérêt n’augmenteraient pas de sitôt.

À l’approche du hard fork de Londres, le solde Ethereum sur les échanges a également chuté. En fait, il a atteint des creux consécutifs ces derniers temps. Début juin, le solde cumulé des portefeuilles de devises dépassait largement la barre des 21 millions. Cependant, en l’espace de deux mois, il a été réduit de plus de 1,5 million.

En outre, l’indicateur de flux de change net a également souligné que les sorties, en général, ont éclipsé les entrées depuis juin. Ensemble, ces deux indicateurs ont confirmé le fait que les acteurs du marché s’attendent à ce que le prix de l’ETH réagisse positivement à la mise à niveau. Par conséquent, ils achètent des jetons supplémentaires. Il a également souligné la pression de vente minimale présente sur le marché des ETH aujourd’hui.

De plus, le montant d’ETH misé a considérablement augmenté ces dernières semaines, tout comme l’ETH bloqué dans DeFi. Cela implique que les jetons ETH retirés des bourses ne sont pas nécessairement inactifs et que les acteurs du marché jouent la sécurité avant la fourchette.

Mis à part la hausse des prix du bitcoin de 30 000 $, l’éther a peut-être été stimulé par la prochaine mise à jour rétrocompatible d’Ethereum, ou hard fork, prévue pour le 4 août.

La fourche dure de londres contient quatre propositions d’amélioration d’Ethereum (EIP), dont EIP-1559 activera un mécanisme qui brûlerait une partie des frais payés aux mineurs. Une fois qu’il entrera en vigueur, l’augmentation de l’utilisation du réseau entraînera la combustion de plus d’ETH, ralentissant la croissance de l’offre de crypto-monnaie au fil du temps.

La mise à niveau peut apporter une réserve de valeur ou un attrait déflationniste à l’éther aux yeux de certains investisseurs, un récit jusqu’à présent largement axé sur le bitcoin. L’offre de la principale crypto-monnaie est plafonnée à 21 millions et son émission par bloc est réduite de 50% tous les quatre ans.

Selon les simulations menées par Dune Analytics, la mise à jour aurait brûlé plus de 2,9 millions de pièces en 365 jours si elle avait été mise en œuvre il y a un an, ce qui représente une réduction nette de plus de 70 % de la croissance de l’offre.

« Le très attendu événement hard fork d’Ethereum London exposera les utilisateurs à une structure tarifaire moins chère et plus flexible et introduira un léger effet de combustion, facturé pour rendre l’éther déflationniste », a déclaré Greg Waisman, cofondateur et directeur des opérations du réseau mondial de paiements. Mercureo. . “La pièce a eu une tendance à la hausse depuis le week-end, et nous pouvons voir ce sentiment positif sur la pièce faire grimper son prix à 3 000 $ dans les prochains jours / semaines après la mise à jour.”

Est-il trop tôt pour s’attendre à un ATH ?

Fait intéressant, le ratio MVRV (valeur de marché sur valeur réalisée) de l’ETH n’est pas tombé en dessous de 1 depuis juin 2020. Cela indique essentiellement que les investisseurs ont obtenu des rendements supplémentaires par rapport à d’habitude ces derniers mois. Chaque fois que cet indicateur se déplace vers 3,7, il intensifie les chances d’un sommet du marché.

Le MVRV avait violé la même chose lors du rallye ETH plus tôt cette année et également lors de la méga course de taureaux de 2017.

Au moment de mettre sous presse, le ratio semblait se diriger vers le même niveau. En moins de deux semaines (du 20 juillet au 1er août), la lecture de cet indicateur était passée de 1,50 à 2,18. Si la tendance se poursuit au même rythme, le prix de l’Ethereum pourrait monter en flèche et atteindre de nouveaux sommets historiques d’ici six semaines. Par conséquent, on peut s’attendre à ce qu’un rallye intensifié commence à tout moment au cours des prochaines semaines.

De plus, il convient de noter que ce ratio n’a pas dépassé 2 très souvent. Chaque fois qu’il a réussi à le faire, cependant, le MVRV a dépassé le niveau 3,7 la plupart du temps. La même chose a également eu un effet d’entraînement sur le prix de l’ETH.

De plus, le SOPR (Spent Production Profit Index) a mis en évidence une autre tendance intrigante. Ce ratio fluctue autour de 1 depuis début juin. Une tendance constante a également été observée à deux reprises dans un passé récent.

Lors de la première instance en 2019 (de mi-mai à fin juillet), le prix de l’ETH a connu une augmentation de 67%, tandis que lors de la seconde instance en 2020 (de mi-mars à mi-juillet), le prix de l’alt récupéré environ 112%. . Une augmentation d’ampleur similaire pourrait faire franchir l’ETH au-dessus du niveau de 3 500 $ à 5 500 $ en août-septembre.

En regardant l’état des mesures susmentionnées, il serait juste de conclure que la course haussière de l’ETH est en cours. Lorsque la phase susmentionnée sera établie, le prix de l’alt finira très probablement par toucher de nouveaux ATH .

