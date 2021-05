Le prix de l’Ethereum grimpe de 1187% en un an! Voici un aperçu des tendances d’achat d’éther intéressantes en Inde (enquête)

Ethereum. Image représentative / Pixabay

Le prix de l’Ethereum a bondi de 1187,3% depuis l’année dernière, donnant à cette crypto-monnaie soutenant une plate-forme de blockchain éponyme une valorisation boursière d’environ 313,9 milliards de dollars. Ethereum est une plate-forme basée sur la blockchain pour le développement d’applications décentralisées et de contrats intelligents. Ether est la crypto-monnaie native utilisée pour toutes les transactions sur la blockchain d’Ethereum.

Créée en 2015 par Vitalik Buterin, c’est la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse après Bitcoin. Ethereum est également considéré comme plus qu’une simple monnaie numérique. En Inde, Ethereum est un grand succès parmi les commerçants car le pays abrite l’un des plus grands hubs informatiques au monde. De nombreux développeurs travaillant sur Ethereum Blockchain en Inde contribuent également à sa popularité parmi les commerçants du pays.

Une enquête menée par l’échange de crypto-monnaie BuyUcoin parmi ses 114000 utilisateurs révèle des tendances intéressantes d’achat d’Ether en Inde. Voici les principales conclusions de l’enquête:

1. Top 5 des géographies des États pour l’investissement dans Ether

– Le Tamil Nadu est le gagnant avec le plus d’intérêt dans Ethereum avec une part de 20,16%, suivi par Maharashtra avec 15,83%, Karnataka 9,27%, Delhi 8,99% et Uttar Pradesh 7,90%.

2. Delhi et Uttar Pradesh représentent plus de 16% des commerçants Ethereum

3. Les femmes commerçantes sont plus de 14% affichant une croissance de 780% par an. Les commerçants masculins sont plus de 85% avec une croissance de 3482,32% par an

LIRE AUSSI | Décrypter la crypto-monnaie: est-ce le bon moment pour investir dans Bitcoin et autres?

4. Le groupe d’âge 25-34 investit le plus dans Ethereum et 18-24 vient deuxième. Pour les tendances des groupes d’âge, les 25 à 34 ans ouvrent la voie avec 36,04%, ensuite les 18 à 24 ans avec 29,36%, les 35 à 44 ans pour 17,36%, les 45 à 54 ans avec 8,89%, les 55 à 64 ans avec 4,86% et les 65+ un maigre 2,95%.

5. Les 5 principaux États investisseurs d’Ethereum Le Tamil Nadu, le Maharashtra, le Karnataka, Delhi et l’Uttar Pradesh constituent plus de 62% des investisseurs

6. 2,95% des commerçants indiens qui investissent dans Ethereum ont plus de 65 ans.

8. Les commerçants indiens de la tranche d’âge 18-44 ans représentent plus de 82% des investisseurs Ethereum et plus de 16% appartiennent à la tranche d’âge des 45 ans et plus.

La récente course haussière d’Ethereum a attiré de nombreux nouveaux utilisateurs dans l’achat d’Ethereum.

«Toutes les données montrent qu’Ethereum n’est pas trop en retard sur le bitcoin dans sa popularité et sa convivialité et les fonctionnalités du contrat intelligent sont certainement une caractéristique supplémentaire qui fait sa popularité parmi la communauté des développeurs, Ethereum bénéficie de la popularité de la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT), qui utilisent fortement son écosystème blockchain », indique l’enquête.

Au moment de la rédaction de ce rapport, Ethereum se négociait à Rs 209 851 sur les échanges cryptographiques.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.