Le prix de l’Ethereum pourrait gagner 40% sur Bitcoin, selon un analyste à l’approche de la fourche de Londres

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Les configurations techniques, ainsi que les fondamentaux haussiers, le projet Ethereum, augmenteraient fortement contre Bitcoin dans les semaines à venir.

L’éther (ETH) pourrait augmenter de près de 40% contre Bitcoin lors des prochaines séances de négociation, selon un analyste.

Croyez donc Michaël van de Poppe, un analyste de marché basé à Amsterdam qui prédit que le taux de change ETH / BTC passerait de sa fourchette actuelle de 0,05 à 0,06 sat à 0,07 sat bientôt.

Le technicien graphique a basé son analogie haussière sur le niveau de support de la paire à 0,063 sat. Le prix plancher a joué un rôle déterminant dans le maintien du biais haussier ETH / BTC lors du fameux krach du marché de la cryptographie de la mi-mai 2021. Il a également servi de support solide lors de la tendance haussière de la paire lors de la séance de bourse de début mai 2020.

“Ethereum continue la course contre la paire Bitcoin”, a déclaré Van de Poppe.

« Un beau retournement des régions de 0,063 et qui progresse à ce stade. Tant qu’il reste à 0,063, je m’attends à ce qu’il continue à 0,075″.

Configuration de trading Ethereum présentée par Michaël van de Poppe. Source : TradingView.com

Que la fourchette

L’analogie haussière est apparue juste au moment où ETH / BTC a étiré son rebond de prix, par rapport à son plus bas du 27 juin de 0,0552 sat, de 21,28%. Cela a montré que de plus en plus de commerçants préféraient vendre leurs avoirs en Bitcoin pour rechercher des opportunités sur le marché Ethereum ces derniers jours. Dans une période de temps à ce jour, la deuxième plus grande crypto-monnaie avait déjà augmenté de plus de 160% contre Bitcoin.

La transition s’est inspirée de l’euphorie entourant la transition de la couche de consensus d’Ethereum de sa précédente preuve de travail énergivore à une preuve de participation plus évolutive et moins chère. Le projet a lancé la première phase, appelée Phase 0 ou Beacon Chain, en décembre 2020. Il a introduit une architecture de réseau fragmentée sur la blockchain Ethereum.

La fragmentation est une technique de mise à l’échelle qui segmente le réseau Ethereum en plusieurs groupes (appelés fragments). Attribuez ensuite des nœuds à chaque partition. Ces nœuds doivent surveiller et valider leurs fragments respectifs, éliminant ainsi le besoin pour chaque nœud de valider chaque transaction, ce qui est le cas dans le consensus de preuve de travail actuel.

Le hard fork #ethereum London se compose de 5 EIP :

1.EIP-1559 : évolution du taux du marché pour la chaîne $ ETH 1.0

2.EIP-3554 : Difficulté Bombe Delay jusqu’en décembre 2021

3.EIP-3529 : Réduction de remboursement

4.EIP-3541 : rejeter les nouveaux contrats commençant par l’octet 0xEF

5.EIP-3198 : code opération BAS.E – Jeune et investisseur (@QuintenFrancois) 27 juin 2021

La prochaine phase qui rapproche Ethereum de la preuve d’enjeu est EIP-1559, également connue sous le nom de hard fork de Londres. La mise à jour propose de remplacer le modèle de frais “d’enchères au premier prix” d’Ethereum par des frais de réseau de base, modifiables en fonction de la demande du réseau. Il espère résoudre le plus gros problème de gaz et de frais de transaction de la blockchain. Il vise également à faire de l’ETH un jeton déflationniste en brûlant les frais de réseau de base.

Donc…

En raison de la pénurie imminente, les analystes et les commerçants voient un énorme potentiel de hausse sur le marché Ethereum. La formule haussière est simple : l’assèchement de l’offre d’Ether en circulation face à une demande croissante le rendrait plus précieux qu’il ne l’est actuellement. Et en conséquence, la crypto-monnaie a augmenté contre Bitcoin jusqu’à présent en 2021.

De plus, CryptoQuant, une société d’analyse de cryptographie basée en Corée du Sud, a signalé une augmentation du comportement de détention parmi les commerçants d’éther, en raison de la baisse de leurs réserves d’ETH sur tous les échanges de crypto-monnaie.

Les prix de l’éther évoluent généralement à l’inverse de leurs réserves sur les échanges de crypto-monnaie. Source : CryptoQuant

La quantité d’ETH détenue dans les portefeuilles de toutes les bourses a atteint un creux de 2,5 ans lundi.

La réduction de l’Ether dans les échanges est clairement une indication positive qui est soutenue par la confiance des investisseurs dans l’avenir de la blockchain, a expliqué Yuriy Mazur, responsable du département d’analyse de données chez CEX.IO Broker.

L’exécutif a ajouté que les investisseurs prenaient d’autres moyens pour sécuriser leurs avoirs en ETH pendant la correction des prix plutôt que de les abandonner pour de l’argent. Il a cité les investissements basés sur l’ETH dans le secteur financier décentralisé comme le meilleur exemple.

“La valeur totale de l’Ethereum verrouillé a grimpé en flèche au cours de la dernière année. Les paris sur le prochain Ethereum 2.0 (modèle de consensus de preuve de participation) ont également absorbé les plateformes de trading sortant d’Ethereum », a déclaré Mazur, ajoutant que :

“L’épuisement de l’Ether dans les échanges va contribuer à une pénurie de circulation qui peut avoir un impact positif sur le prix.”

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.