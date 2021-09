Le prix de l’EURJPY atteint le niveau de 130 $, ciblant 131 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix EURJPY – 03 septembre

Une nouvelle augmentation du prix de l’EURJPY est envisagée et cela le poussera à tester le niveau de 131 $ et pourrait encore augmenter à 132 $ et 133 $. Si le niveau de résistance de 131 $ maintient le prix, il peut s’inverser et faire face aux niveaux de support à 130 $, 129 $ et 128 $.

Marché EURJPY

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 131 $, 132 $, 133 $

Niveaux d’assistance : 130 $, 129 $, 128

Tendance à long terme de l’EURJPY : haussière

L’EURJPY est haussier sur les perspectives à long terme. Les taureaux ont repris le marché des ours lorsque le prix a atteint le niveau de support de 128 $ le 19 août. Un motif de bougie de barre intérieure s’est formé au même niveau et le prix augmente. Les anciens niveaux de résistance de 129 $ et 130 $ sont cassés à la hausse. Davantage de bougies haussières ont été produites et le prix est actuellement exposé au niveau de résistance de 131 $.

L’EURJPY conserve sa position au-dessus des deux EMA, ce qui signifie que le prix se négocie au-dessus de la moyenne mobile rapide (EMA de 9 jours) et de la moyenne mobile lente (EMA de 21 jours). Une nouvelle augmentation du prix de l’EURJPY est envisagée et cela le poussera à tester le niveau de 131 $ et pourrait encore augmenter à 132 $ et 133 $. Si le niveau de résistance de 131 $ maintient le prix, il peut s’inverser et faire face aux niveaux de support à 130 $, 129 $ et 128 $. La période d’indice de force relative 14 est supérieure à 60 niveaux pointant vers le haut, ce qui indique un signal d’achat fort.

Tendance à moyen terme de l’EURJPY : haussière

L’EURJPY est haussier sur le graphique en données de 4 heures. Le prix a clôturé en dessous du niveau de résistance de 129 $ la semaine dernière. Les acheteurs augmentent encore leur élan et pénètrent les niveaux de résistance de 19 $ et 130 $. Le prix augmente actuellement vers le niveau de résistance de 131 $.

L’EURJPY se négocie au-dessus de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes, ce qui indique une tendance haussière. La période d’indice de force relative 14 est à 80 niveaux avec la ligne de signal pointant vers le haut pour indiquer un signal d’achat.

Lien source