Le prix de l’EURJPY connaît un faible élan haussier et baissier – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix EURJPY – 13 août

La capacité de briser le niveau de 129,5 $ lorsque les taureaux augmentent leur pression peut augmenter le prix à 130,9 $, ce qui peut porter le prix à 132,0 $. À défaut de briser le niveau de 129,5 $, le prix peut baisser vers les niveaux de support à 129,1 $, 128,2 $ et 127,3 $.

Marché EURJPY

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 129,5 $, 130,9 $, 132,0 $

Niveaux d’assistance : 129,1 $, 128,2 $, 127,3 $

Tendance à long terme de l’EURJPY :

Sur les perspectives à long terme, l’EURJPY varie. L’élan haussier et baissier est actuellement faible sur le marché EURJPY. La paire de devises est suspendue au niveau de résistance de 129,5 $ et au niveau de support de 129,1 $. Les taureaux n’ont pas encore eu plus de pression pour pénétrer les 129,5 $, de la même manière, le niveau de support de 129,1 $ se maintient et les ours n’ont pas pu le briser. Le prix reste en dessous du niveau de résistance dynamique qui est un signal baissier.

Graphique journalier EURJPY, 13 août

Le prix se négocie en dessous des deux EMA en contact étroit et la moyenne mobile rapide (EMA de 9 jours) reste inférieure à la moyenne mobile lente (EMA de 21 jours). La capacité de briser le niveau de 129,5 $ lorsque les taureaux augmentent leur pression peut augmenter le prix à 130,9 $, ce qui peut porter le prix à 132,0 $. À défaut de briser le niveau de 129,5 $, le prix peut baisser vers les niveaux de support à 129,1 $, 128,2 $ et 127,3 $.

EURJPY Tendance moyen terme : range

L’EURJPY est sur le mouvement de range sur le graphique en données de 4 heures. L’élan sur le graphique de 4 heures sur le marché EURJPY est faible et la paire de devises se consolide dans la zone de 129 $. L’augmentation des prix a été interrompue avant d’atteindre le niveau de résistance de 130,9 $. Il s’est inversé et réduit pour tester le niveau de support de 129,6 $. Les niveaux de résistance dynamique sont plats, signe d’un marché allant.

Graphique EURJPY en 4 heures, 13 août

Le prix se négocie autour des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA. La période d’indice de force relative 14 est à 50 niveaux avec la ligne de signal pointant vers le bas pour indiquer un signal de vente

Lien source