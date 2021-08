Le prix de l’EURJPY recule pour retester 128,2 $ avant que le mouvement baissier ne se poursuive – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse des prix EURJPY – 20 août

L’EURJPY peut baisser pour tester le niveau de 128,2 $, au cas où il serait pénétré à la baisse, les niveaux de support de 127,3 $ et 126,4 $ pourraient être atteints. Si le niveau de 128,2 $ se maintient, le prix peut s’inverser et faire face aux niveaux de résistance de 129,1 $, 129,5 $ et 130,9 $.

Marché EURJPY

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 128,2, 129,1 $, 129,5 $

Niveaux d’assistance : 127,3 $, 126,4 $, 125,1 $

Tendance à long terme de l’EURJPY : baissière

L’EURJPY est baissier sur les perspectives à long terme. La semaine dernière, l’élan des Bulls était faible et l’élan des Bears était faible. La paire de devises se situe entre le niveau de résistance de 129,5 $ et le niveau de support de 129,1 $. Le 16 août, les ours ont fait irruption sur le marché de plein fouet ; cela se remarque avec la formation de grosse bougie baissière quotidienne. Il a pénétré le niveau de support de 129,1 $ et le prix diminue vers le niveau de support de 128 $. Le niveau mentionné est décomposé à la baisse, expose à un niveau de 127,3 $.

L’EURJPY se négocie en dessous des deux EMA à distance et la moyenne mobile rapide (EMA de 9 jours) reste inférieure à la moyenne mobile lente (EMA de 21 jours). L’EURJPY peut baisser pour tester le niveau de 128,2 $, au cas où il serait pénétré à la baisse, les niveaux de support de 127,3 $ et 126,4 $ pourraient être atteints. Si le niveau de 128,2 $ se maintient, le prix peut s’inverser et faire face aux niveaux de résistance de 129,1 $, 129,5 $ et 130,9 $. La période d’indice de force relative 14 est à 40 niveaux pointant vers le haut qui indiquent un signal d’achat.

Tendance à moyen terme de l’EURJPY : baissière

L’EURJPY est baissier sur le graphique en données de 4 heures. Les ours dominent le marché EURJPY depuis plus d’une semaine. L’élan des ours augmente et le prix diminue et le niveau de support de 128,2 $ est pénétré. Le prix se consolide en dessous du niveau.

Le prix se négocie autour des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA. La période d’indice de force relative 14 est à 50 niveaux avec la ligne de signal pointant vers le bas pour indiquer un signal de vente.

