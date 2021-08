Le prix de l’EURUSD s’inverse au niveau de support de 1,16 $, les taureaux dominent le marché – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse des prix EURUSD – 30 août

L’EURUSD peut augmenter jusqu’au niveau de 1,18 $ lorsque les taureaux exercent plus de pression, dans laquelle il peut être brisé et augmenter vers les niveaux de prix de 1,19 $ et 1,20 $. En dessous du niveau de prix actuel se trouvent les niveaux de support de 1,17 $, 1,16 $ et 1,14 $.

Marché EUR/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1,18 $, 1,19 $, 1,20 $

Niveaux d’assistance : 1,17 $, 1,16 $, 1,15 $, 1,14 $

EURUSD Tendance à long terme : baissière

L’EURUSD est haussier sur les perspectives à long terme. Le plus bas de mars a été retesté le 19 août mais le niveau tient le prix. Les taureaux ont gagné plus de pression et cela se remarque avec la formation de plus de bougies haussières. Les prix augmentent et le niveau de résistance de 1,17 $ a été cassé à la hausse la semaine dernière. Pour le moment, le prix fait face au niveau de résistance de 1,18 $.

Graphique journalier EURUSD, 30 août

L’EURUSD a pénétré la moyenne mobile rapide (9) et la moyenne mobile lente (21 EMA) à la hausse. La paire de devises se négocie au-dessus des deux EMA, ce qui témoigne d’une dynamique haussière. L’EURUSD peut augmenter jusqu’au niveau de 1,18 $ lorsque les taureaux exercent plus de pression, dans laquelle il peut être brisé et augmenter vers les niveaux de prix de 1,19 $ et 1,20 $. En dessous du niveau de prix actuel se trouvent les niveaux de support de 1,17 $, 1,16 $ et 1,14 $.

EURUSD Tendance à moyen terme : haussière

L’EURUSD est haussier dans les perspectives à moyen terme. Lorsque la paire de devises a testé le niveau de résistance de 1,17 $ la semaine dernière. La paire de devises se consolide au niveau de résistance de 1,17 $. Le 27 août, les taureaux ont augmenté leur pression et une forte bougie haussière émerge et a brisé le niveau de résistance de 1,17 $. Le prix est actuellement exposé au niveau de 1,18 $.

Graphique EURUSD 4 heures, 30 août

Le prix se négocie au-dessus de l’EMA de 9 périodes et de l’EMA de 21 périodes, ce qui indique une dynamique haussière du marché. La période d’indice de force relative 14 est supérieure à 60 niveaux avec la ligne de signal affichant un signal baissier qui peut être un retrait.

