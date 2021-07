Le prix de l’introduction en bourse de Robinhood fixé à 38 $ à 42 $, vise une valorisation de 35 milliards de dollars

La société vise à lever plus de 2 milliards de dollars lors de ses débuts publics.

Robinhood IPO est un pas de plus vers ses plans de cotation. La date de l’introduction en bourse de Robinhood pour être cotée à la bourse du Nasdaq sous le symbole boursier de HOOD n’est toujours pas confirmée par la société. Cependant, ce que l’on sait d’après les documents déposés par la société, c’est que la société offrira près de 55 millions d’actions et que le prix d’introduction en bourse prévu de Robinhood a été fixé entre 38 et 42 $ chacune.

Auparavant, Robinhood Markets a déposé une déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission concernant l’offre publique initiale (IPO) proposée de ses actions ordinaires de classe A. Le 19 juillet 2021, la société a déposé le S-1/A auprès de la SEC.

Selon les documents déposés, il s’agit d’une offre publique initiale d’actions ordinaires de catégorie A par Robinhood Markets, Inc. dans laquelle la société propose 52 375 000 actions ordinaires de catégorie A à vendre. Les actionnaires vendeurs sont également les fondateurs et le directeur financier, qui offrent 2 625 000 actions supplémentaires de nos actions ordinaires de catégorie A.

Les documents indiquent en outre que « Nous sommes une« entreprise de croissance émergente », comme ce terme est utilisé dans le Jumpstart Our Business Startups Act de 2012 (le « JOBS Act ») et, en vertu des règles applicables de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). , nous avons choisi de profiter de certaines exigences réduites en matière de déclaration des sociétés ouvertes pour ce prospectus et les futurs dépôts.

Selon Bloomberg, Robinhood Markets Inc. recherche une valorisation de 35 milliards de dollars dans son offre publique initiale alors que l’application de trading gratuite progresse vers un début susceptible d’attirer des acheteurs de sa propre base d’investisseurs novices. Robinhood vise à lever plus de 2 milliards de dollars lors de ses débuts publics.

Robinhood est une société de courtage permettant aux investisseurs individuels d’investir dans des actions et des ETF sans minimum de compte et également d’acheter et de vendre des crypto-monnaies. Coinbase Global Inc., une plateforme de trading de crypto-monnaie qui a fait ses débuts cette année, vaut déjà près de 50 milliards de dollars tandis que le poids lourd Charles Schwab Corp., qui a acheté son concurrent TD Ameritrade l’année dernière, a une valeur marchande d’environ 128 milliards de dollars.

Avec Robinhood, les gens peuvent investir dans des actions et des ETF sans minimum de compte, acheter et vendre des cryptos et apprendre à investir grâce à un contenu éducatif facile à comprendre. La plateforme de trading de crypto-monnaie de Robinhood propose l’achat et la vente de crypto-monnaie sans commission.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2019, Robinhood a enregistré une croissance totale des revenus de 245 % à 959 millions de dollars, contre 278 millions de dollars. La société au cours de la période a enregistré un bénéfice net de 7 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 107 millions de dollars.

Récemment, la société de courtage en ligne Robinhood avait autorisé les utilisateurs de son application de trading à demander des introductions en bourse. L’accès aux introductions en bourse permettra aux utilisateurs d’acheter des actions de sociétés à leur prix d’offre, sans aucun minimum de compte requis. L’accès IPO sur Robinhood pourrait n’être disponible que pour certains utilisateurs sélectionnés de manière aléatoire. Pour ceux qui cherchent à investir dans l’introduction en bourse de Robinhood une fois qu’elle est cotée ou dans toute autre action américaine, ils peuvent ouvrir un compte de trading international et commencer à diversifier leur portefeuille à travers des actions étrangères.

