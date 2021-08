Le prix de l’IOST gagne 5,9% à 0,0445 $ – Où acheter IOST ⋆ Crypto new media

in

L’IOST imite le marché au sens large en termes d’évolution des prix depuis fin juillet. Au cours du mois dernier, l’IOST a connu une hausse constante, la plupart de ses gains étant attribués au soutien du marché. Cependant, contrairement à quelques grands gagnants, l’IOST n’a pas réussi à atteindre un sommet historique lors de ce rebond. Néanmoins, les gains ont permis à la pièce de créer de nouveaux sommets mensuels.

IOST se négocie à 0,0445 $ au moment de la rédaction après un gain de 5,9% en 24 heures.

Analyse des prix IOST

Les gains réalisés par le jeton au cours des dernières 24 heures ont été importants. Le pic le plus élevé pour la pièce au cours des séances de négociation intrajournalières de la dernière journée était de 0,045 $. Cependant, l’altcoin n’a pas réussi à maintenir ce niveau et a plutôt fait une tendance à la baisse.

Le support du marché a été faible au cours des dernières 24 heures. Cependant, le support d’achat est resté solide pour permettre au jeton de se déplacer vers un terrain plus élevé. La légère baisse de 0,045 $ pourrait avoir été causée par une pression de vente, étant donné que le soutien plus large du marché est encore faible. Cependant, si les traders continuent d’accumuler, nous pourrions voir la pièce tester à nouveau les niveaux élevés.

S’il y a une baisse au niveau actuel, le jeton pourrait baisser pour retester le support de 0,042 $. D’autres baisses du marché pourraient pousser l’IOST encore plus bas à 0,035 $, surtout si le soutien du marché ne se maintient pas.

La blockchain IOST s’aventure dans les jetons non fongibles après avoir obtenu une approbation majeure. La blockchain IOST hébergera le marché NFT de la fédération japonaise de MMA et de combat RIZIN. C’est un énorme coup de pouce pour la pièce, et cela pourrait augmenter la valeur de son jeton, étant donné que les NFT sont un domaine qui a connu un essor massif ces dernières années.

Où acheter IOST

Si vous souhaitez acheter IOST, vous pouvez créer un compte d’échange de crypto-monnaie sur les plateformes suivantes :

eToro est l’une des plus grandes plateformes d’échange. Il prend en charge un large éventail de crypto-monnaies et de paires de trading. Si vous êtes un nouveau trader, eToro vous permettra d’échanger facilement des cryptos sur la plate-forme, car elle prend en charge des fonctionnalités telles que le trading de copie et des frais peu élevés.

L’autre plate-forme qui prend en charge IOST est OKEx. OKEx est l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaie. L’échange offre un accès à un large portefeuille de crypto-monnaies et de paires de trading. OKEx est également pris en charge dans de nombreux pays, ce qui le rend accessible à de nombreux utilisateurs dans le monde entier.

Vous cherchez à acheter ou à échanger Crypto maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec cette offre.