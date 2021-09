Le prix de l’iPhone 12 Pro, déjà en vente à 899 euros en Espagne, s’effondre | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Avec l’annonce de la nouvelle gamme d’appareils iPhone 13, nous avons une excellente occasion de pouvoir obtenir l’iPhone 12 beaucoup moins cher, et c’est qu’il a déjà commencé à baisser considérablement dans la plupart des magasins.

Et c’est que si vous ne voulez pas dépenser autant d’argent pour le nouvel iPhone 13 ou que ses fonctionnalités ne vous convainquent pas, vous pouvez obtenir l’iPhone 12 moins cher qu’avant, et la version pro de l’iPhone 12 est actuellement dans un offre incroyable bien en deçà des 1000€ et que vous pouvez trouver grâce à tuimeilibre.

Et maintenant, vous pouvez acheter l’iPhone 12 Pro à 899 € en tuimeilibre sur un appareil qui dispose actuellement d’un 19% de remise en baisse par rapport aux 1119 € précédents.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 3 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

L’iPhone 12 Pro de l’offre à 899 € pourrait être livré à votre domicile dans les prochains jours et il s’agit bien évidemment d’un produit neuf et scellé, en direct de l’usine avec les deux ans de garantie correspondants.

Nous vous disons que c’est une excellente opportunité, car l’iPhone 12 Pro est l’un des grands téléphones apparus au cours de cette décennie, dans un appareil doté d’un Écran de 6,1 pouces à une résolution de 2532 × 1170 px sous la technologie OLED.

L’iPhone 12 Pro dans le deal est livré avec la configuration de 128 Go de stockage, et comme vous le savez bien, c’est un appareil qui monte le Processeur A14 Bionic, qui est 50 % plus rapide que la version précédente.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Concernant la partie photographique dispose d’un total de trois caméras arrière et d’un capteur de profondeur LiDAR. Le capteur principal est un grand angle de 12 Mpx, le secondaire est un ultra grand angle de 12 Mpx et il dispose également d’un capteur téléobjectif. La caméra frontale fait 12 Mpx avec un capteur de profondeur.

Cette offre d’achat de l’iPhone 12 Pro bon marché est d’une durée limitée, et une fois épuisée, il est peu probable qu’Apple finisse par réapprovisionner les différents magasins.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.