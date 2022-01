Le prix de l’or augmente en raison des inquiétudes liées à l’inflation, attendez-vous à ce que les prix évoluent latéralement pour augmenter cette semaine

Les prix des lingots se sont négociés en raison des inquiétudes liées à l’inflation et de la baisse des rendements obligataires, tandis que les prix du pétrole brut ont augmenté de près de 2 % en raison d’un optimisme accru de la demande et d’une offre plus faible.

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés à la hausse, la plupart des matières premières du segment non agro-alimentaire ayant fait l’objet d’achats au cours de la semaine. Les prix des lingots se sont négociés en raison des inquiétudes liées à l’inflation et de la baisse des rendements obligataires, tandis que les prix du pétrole brut ont augmenté de près de 2 % en raison d’un optimisme accru de la demande et d’une offre plus faible. Le complexe des métaux de base s’est négocié à la hausse en raison de la faiblesse du dollar et des craintes de perturbation de l’approvisionnement en Europe.

Les prix de l’or se sont échangés à la hausse avec les prix au comptant de l’or au COMEX ont augmenté de plus de 1% à 1829 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or de février chez MCX ont terminé en baisse marginale à Rs. 48099 pour 10 grammes sous la pression d’une forte appréciation de la roupie. La roupie au comptant a chuté de 0,90% à 74,34 contre le dollar pour la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont connu des afflux, les avoirs dans les actions aurifères SPDR atteignant 976 tonnes contre 974 tonnes la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 9101 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent se sont échangés à la hausse avec les prix au comptant de l’argent au COMEX ont augmenté de 1,25% à 23,31 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver March se sont terminés à plus d’un demi pour cent jusqu’à Rs. 62660 par KG pour la semaine. Les prix de l’argent ont surperformé l’or avec un rallye des métaux industriels en raison d’attentes d’offre plus faibles et d’une demande plus élevée.

Les prix des lingots se sont échangés à la hausse pour la troisième semaine consécutive, les prix de l’or atteignant des niveaux élevés sur six semaines, enregistrant toujours la plus forte baisse annuelle depuis 2015. Les prix des lingots ont augmenté en raison de l’affaiblissement du dollar et de la chute des rendements obligataires américains. L’indice du dollar a baissé de 0,36 % à 95,67 tandis que les rendements des obligations américaines à 10 ans sont tombés à 1,51 %, ce qui a maintenu l’appétit des investisseurs pour les métaux précieux. Les prix des lingots ont terminé l’année dans le rouge alors que la Fed américaine a annoncé la fin de son plan de relance pandémique et a l’intention de relever les taux d’intérêt d’ici mars, la première fois en deux ans depuis l’épidémie de Covid-19 de mars 2020. l’inflation reste un scénario haussier pour les métaux précieux à moyen terme. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,8 % au cours de l’année jusqu’en novembre, son plus haut niveau depuis 1982. Les rendements obligataires réels négatifs malgré la réduction de la Fed pourraient favoriser la hausse des prix des lingots.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1860 $ l’once et un support à 1790 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en février ont une résistance à court terme à Rs. 48700 par 10 grammes et support à Rs. 47600 par 10 grammes. L’argent au comptant du COMEX a une résistance à court terme à 24,30 $ l’once avec un support à 22,60 $ l’once. MCX Silver March a une résistance importante à Rs. 64500 par KG et support à Rs. 61000 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities.

