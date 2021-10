Le prix de l’or augmente par crainte de l’inflation mondiale ; attendez-vous à ce que les taux évoluent latéralement pour augmenter cette semaine

Les prix des lingots se sont échangés à la hausse au cours de la semaine précédente grâce à des achats de valeur refuge en raison des inquiétudes liées à l’inflation mondiale et d’un dollar plus faible. (Photo : REUTERS)

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés à la hausse, la plupart des matières premières du segment non agricole se sont redressées au cours de la semaine, soutenues par un dollar plus faible. Les prix des lingots se sont négociés à la hausse en raison des inquiétudes liées à l’inflation, tandis que les prix du pétrole brut se sont redressés en raison d’une demande plus élevée et d’une diminution des inquiétudes concernant l’offre. Les métaux de base se sont échangés à la hausse, le zinc gagnant près de 20% pour la semaine en raison de perturbations de l’approvisionnement en raison de pénuries d’électricité.

Les prix de l’or se sont négociés fermes avec les prix de l’or au comptant au COMEX ont terminé à 0,60% à 1768 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or de décembre chez MCX ont augmenté de 0,37% à Rs 47213 pour 10 grammes, soutenus par la dépréciation de la roupie. La roupie au comptant a chuté de 0,36% à 75,26 mark contre le dollar pour la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont poursuivi leurs sorties de fonds alors que les avoirs des actions aurifères SPDR ont diminué à 980,10 tonnes par rapport aux 985 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 1976 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent se sont échangés à la hausse, les prix au comptant de l’argent au COMEX ont augmenté de 2,79% à 23,31 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver de décembre ont augmenté de plus de 2% à Rs 63271 par KG pour la semaine. Les prix de l’argent ont surperformé l’or, soutenus par une forte reprise des métaux industriels face à une demande plus élevée. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 342 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont échangés à la hausse au cours de la semaine précédente en raison des achats de valeurs refuges en raison des inquiétudes liées à l’inflation mondiale et d’un dollar plus faible. Les prix des métaux précieux ont pris de l’ampleur avec la hausse du coût de l’énergie pour les industries et une possible augmentation de l’inflation avant la pénurie d’électricité en hiver. Les prix des lingots ont réduit une partie des gains hebdomadaires vendredi avec la hausse des rendements obligataires américains, car les données sur les ventes au détail meilleures que prévu ont stimulé les attentes d’une réduction plus rapide de la FED. Les ventes au détail américaines pour septembre ont affiché une croissance de près de 14% sur un an et de 0,7% depuis août. L’indice du dollar a terminé en baisse de 0,14% tandis que les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté à 1,575 % vendredi. Les prix de l’or font face à une forte résistance près de 1800 $ l’once sur les graphiques pour reprendre la tendance haussière.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1800 $ l’once et un support à 1750 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en décembre ont une résistance à court terme à Rs 47900 par 10 grammes et un support à Rs 46700 par 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 23,90 $ l’once avec un support à 22,50 $ l’once. MCX Silver December a une résistance importante à Rs 65000 par KG et un support à Rs 60200 par KG.

