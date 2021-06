Le prix de l’or augmentera probablement en raison de l’inflation à venir, rapports sur l’emploi: analystes 10z viral

du groupe Birch Gold :

Cette semaine, Your News to Know résume les dernières nouvelles concernant l’or et l’économie en général. Les histoires incluent: les prix de l’or se maintiennent sur la ligne haussière, les prix des pièces de monnaie américaines montent en flèche à mesure que les stocks s’épuisent et la pièce de monnaie de la Nouvelle-Orléans de 1854 revient à la maison.

Le prix de l’or se maintient à un niveau haussier alors que les marchés se préparent aux rapports de données

Après être sorti de sa fourchette de négociation de plusieurs mois et se diriger vers 1 900 $, de nombreux analystes pensent que les mouvements haussiers sur le marché de l’or ne font que commencer. Alors que la semaine précédente a été très volatile, avec notamment un recul de 40 $, le prix de l’or s’est maintenu à un niveau haussier clé. Désormais, tous les regards sont tournés vers la myriade de données publiées cette semaine, qui offriront plus d’indices concernant les politiques nationales et internationales des banques centrales.

Les points clés incluent la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale du 16 juin, l’IPC de jeudi et le rapport sur les inscriptions au chômage aux États-Unis. De plus, nous surveillons les annonces de taux d’intérêt de la Banque du Canada et de la Banque centrale européenne.

Le chef de la stratégie mondiale de Valeurs Mobilières TD, Bart Melek, a expliqué comment la sensibilité de l’or à des rendements plus élevés et à un dollar américain plus élevé a été compensée par des facteurs comme le rapport décevant sur l’emploi aux États-Unis en mai :

Les données économiques plus faibles sont meilleures pour l’or. Beaucoup pensaient que le rapport sur l’emploi dépasserait les attentes, comme l’ont fait les données de l’ADP jeudi. Si l’emploi continue d’être moche, la Fed ne considérerait pas l’inflation comme un problème. Et les rendements ne devraient pas non plus réagir, ce qui est bon pour l’or.

Melek s’attend à ce que l’or établisse une nouvelle fourchette entre 1 855 $ et 1 935 $, avec 1 920 $ comme point le plus élevé qui pourrait être vu dès cette semaine.

Bob Haberkorn, courtier principal en matières premières chez RJO Futures, voit une forte tendance haussière pour l’or en raison de divers indicateurs. Lui aussi s’attend à ce que l’or se rapproche de 1 920 $ avant de tenter de retrouver son plus haut historique, établi en août. Haberkorn a ajouté : “La seule chose qui perturberait la hausse de l’or, ce sont de nouveaux indices de resserrement de la politique monétaire.”

L’économiste en chef international d’ING, James Knightley, a déclaré que les données sur l’inflation seront les le plus important chose à surveiller. Knightly a mentionné certaines attentes spécifiques :

Nous sommes susceptibles de voir l’inflation des prix à la consommation augmenter encore – notre prévision est de 4,8% en glissement annuel pour mai, avec une hausse de 3,3% contre 3,3% de base (hors inflation alimentaire et énergétique). Pour le premier, cela marquerait la lecture d’inflation la plus élevée depuis 2008 – lorsque les prix du pétrole ont grimpé à 146 $/baril – tandis que pour le taux directeur, ce serait la lecture la plus forte depuis 1993 !

On peut donc s’attendre soit à une inflation record sur 13 ans, soit à une inflation record sur 28 ans ? Quoi qu’il en soit, si l’équipe de Knightly a raison, l’avenir à court terme de l’or semble en effet prometteur.

Il n’y a pas que les menthes à court de métaux précieux physiques

Comme le note Patrick A. Heller de Numismatic News, les changements à venir dans la circulation des pièces d’aigle américaines en or et en argent et la sortie des dollars d’argent Morgan et Peace de 2021 ont fait sensation sur le marché des pièces. Pourquoi? Comme l’explique Heller, « chaque fois qu’il y a eu un changement majeur dans la conception des pièces ou des devises, l’intérêt des collectionneurs a augmenté. »

En plus de cet intérêt croissant des collectionneurs, les rapports de Monnaies aux prises avec la production et la surperformance du marché des métaux précieux ont très probablement contribué à la forte augmentation de la demande.

Heller pense que le pic a déjà commencé et que les concessionnaires chercheront à profiter de l’opportunité de commercialiser des pièces Morgan et Peace plus anciennes au milieu de la publication des refontes de 2021. Il s’attend à ce que cela implique un achat agressif des nouveaux modèles, probablement à des prix élevés. On s’attend à ce que les collectionneurs individuels réduisent l’offre de la même manière en essayant d’obtenir leurs propres exemplaires des nouvelles pièces dès que possible.

Heller raconte brièvement les récentes difficultés d’inventaire :

Lorsque j’ai visité le bureau d’un grossiste numismatique il y a quelques semaines, l’employé qui m’a aidé s’est excusé que leur inventaire était en baisse d’environ 75 pour centnt des niveaux typiques. Ce même manque d’inventaire a tourmenté l’entreprise où je travaille et les concessionnaires à travers le pays. De nombreuses belles pièces se vendent beaucoup plus rapidement que par le passé. [emphasis added]

Il semble que les acheteurs fassent la queue pour presque toutes les pièces de métal précieux sur lesquelles ils peuvent mettre la main. Bien sûr, cela a des effets prévisibles sur les prix.

Récemment, nous avons vu des primes de prix massives pour les pièces d’or et d’argent. Heller note qu’il a vu Morgan avant 1921 à date commune les primes du dollar en argent augmentent de 56% depuis le début de l’année. Les variantes du dollar en argent de la paix sont en hausse presque autant.

Cela pourrait être temporaire. Heller ne s’attend pas à ce que des primes aussi massives persistent une fois les programmes de tirage terminés. D’un autre côté, cette demande pourrait facilement être compensée par un nombre accru de collectionneurs et d’investisseurs.

Une pièce unique en or «trésor» revient à la Nouvelle-Orléans après 167 ans

Lorsque le navire à vapeur de 280 pieds SS Central America a coulé lors d’un ouragan en 1857, ce fut un désastre à tous les niveaux. Au-delà de la perte de la plupart des membres d’équipage et des passagers du navire, le naufrage du navire entre son voyage d’Aspinwall, Panama à New York, a également provoqué une panique financière.

Le navire transportait plusieurs tonnes de lingots de la ruée vers l’or de Californie frappés à la Monnaie de la Nouvelle-Orléans, ce qui lui a valu le surnom de «Navire d’or» et sa place parmi les plus grands trésors perdus d’Amérique.

Les restes du SS Central America ont finalement été localisés après 157 ans au fond de l’océan d’Atlanta. Pour tous les trésors récupérés, une pièce se démarque en particulier.

L’unique contre-estampé 1854-O Quarter Eagle a été trouvé par Bob Evans, qui faisait partie de la mission de récupération. Bien que loin d’être le seul quart d’aigle frappé à la Monnaie de la Nouvelle-Orléans à l’époque, c’est la seule pièce portant le timbre du célèbre marchand californien JL Polhemus. Polhemus, pharmacien de profession, était également connu pour vendre des collections comprenant diverses pièces frappées au cours de la période. Curieusement, Polhemus a tamponné de nombreuses pièces de monnaie à circulation régulière de l’époque et a ensuite effectué des transactions avec elles (comme une sorte de carte de visite).

