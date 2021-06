Le prix de l’or aujourd’hui, le 18 juin 2021, gagne après avoir chuté de plus de 1 500 roupies lors de la session précédente ; les cours de l’argent gagnent

Les prix de l’or pourraient connaître un certain recul tandis que le biais à court terme reste baissier, a déclaré un analyste

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or et de l’argent en Inde ont légèrement augmenté vendredi, après que les deux métaux ont fortement chuté lors de la session précédente. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient à 153 Rs, soit 0,33% de plus, à 47 111 Rs pour 10 grammes. Lors de la session précédente, les prix des métaux jaunes ont atteint 1 548 Rs et ont terminé en baisse à 46 958 Rs pour 10 grammes. Les contrats à terme sur l’argent de juillet se négociaient à Rs 732, soit 1,08 % de plus, à Rs 68 331 par kg. Jeudi, les prix de l’argent se sont effondrés et ont chuté de 3 869 Rs et se sont établis à 67 599 Rs le kg. À l’échelle mondiale, les prix de l’or ont perdu plus de 2 % du fait du ton belliciste de la Réserve fédérale américaine en matière de politique monétaire. L’or au comptant a chuté de 2% à 1 776,10 $ l’once, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 3 mai à 1 766,29 $. Les contrats à terme sur l’or américain se sont établis en baisse de 4,7% à 1 774,80 $, selon ..

Ravindra Rao, CMT, EPAT, VP – Responsable de la recherche sur les matières premières, Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie en hausse de 0,5% près de 1783 $/oz après une forte baisse de 4,7% hier lorsqu’il est tombé au plus bas d’avril. L’or a légèrement augmenté lors des achats en baisse et une pause dans les gains récents du dollar américain, les inquiétudes renouvelées concernant les virus et les données économiques mitigées. Cependant, les attentes de resserrement monétaire de la Fed et l’intérêt plus faible des investisseurs pèsent sur les prix, comme en témoignent les sorties d’ETF. L’or connaît un certain soulagement, mais le biais général pourrait rester à la baisse à moins que le dollar américain ne se corrige fortement. »

Tapan Patel, analyste principal (matières premières), HDFC Securities

Les prix de l’or se sont négociés fermes avec les prix de l’or au comptant au COMEX se négociaient à près de 1786 $ l’once dans le commerce du matin. Le métal jaune a stoppé sa baisse vendredi après avoir chuté de près de 5% jeudi. Les prix de l’or ont connu une liquidation suite à un dollar plus fort suite au signal de diminution de la FED américaine. La FED a fait allusion à une position belliciste d’ici 2023 qui a stimulé les achats en dollars avec des sorties d’actifs refuges. Les prix de l’or pourraient connaître un certain recul tandis que le biais à court terme reste baissier. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse pour la journée avec le support de l’or du COMEX à 1760 $ et la résistance à 1800 $ l’once. Le support des contrats à terme MCX Gold August se situe à 46 800 Rs et la résistance à 47 500 Rs pour 10 grammes.

Anuj Gupta, vice-président – ​​Recherche sur les matières premières et les devises, IIFL Securities

Hier, nous avons remarqué que les prix de l’or se sont fortement corrigés en raison d’une vision optimiste de la Fed sur l’économie américaine et de l’attente d’une hausse des taux d’intérêt à deux reprises d’ici 2023. Cela a eu un impact sur le dollar et le rendement des obligations a fortement augmenté. L’optimisme sur l’économie américaine s’est estompé sur la demande de valeur refuge de l’or et le commerce de l’or au plus bas de 6 semaines. Nous nous attendons à ce que l’or à court terme se négocie à la baisse, mais la dépréciation de la roupie et une inflation plus élevée pourraient freiner la chute brutale de l’or. Pour les traders à court terme, vous pouvez opter pour une vente d’or à 47200 avec un stoploss de 47550 pour l’objectif de 46500 niveaux. Les prix se corrigent également sur le marché physique car il n’y a pas de demande de mariage et de festival. Nous conseillons aux investisseurs d’attendre un niveau inférieur pour acheter.

Jay Thakkar, vice-président et responsable de la recherche sur les actions, Marwadi Shares and Finance

Avec la hausse de l’INDICE DU DOLLAR AMÉRICAIN depuis quelques jours, les lingots ont connu un succès. Nous avions prévu que l’indice du dollar augmenterait et cela s’est produit comme prévu. Le DXY est susceptible d’étendre son gain jusqu’à 93,5 $ à court terme car il s’est inversé du territoire de survente. Cela indique que les lingots resteront sous pression à court terme. Maintenant, sur les marchés internationaux, l’or devrait chuter jusqu’à 1685$-1650$ à moyen terme alors qu’à court terme il devrait prolonger sa chute jusqu’à 1750$. A la hausse, il y a une résistance à 1866 $ à moyen terme et jusqu’à ce que ces niveaux ne soient pas supprimés, le biais à court et moyen terme reste négatif sur l’or. L’or MCX est susceptible de poursuivre sa chute jusqu’à 46400 à court terme et une fois qu’il sera cassé, il se corrigera jusqu’à 43500 niveaux. A la hausse, la résistance est fixée à 48105 sur une base immédiate et jusqu’à ce que cela ne se chevauche pas, la tendance globale reste négative à court et moyen terme.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

