Le prix de l’or chute depuis son plus haut niveau de 5 semaines alors que le dollar se renforce ; les lingots pourraient se négocier sous pression cette semaine

Les avoirs des ETF sur l’or sont restés inchangés, les avoirs des actions aurifères SPDR s’élevant à 1043 tonnes pour la semaine. (Photo : REUTERS)

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés faiblement, la plupart des matières premières du segment Non-Agro ayant terminé dans le rouge pour la semaine, à l’exception du pétrole brut. Les prix du pétrole brut se sont redressés en raison des perspectives de forte demande au second semestre. Les prix des lingots se sont échangés sous la pression d’un dollar plus fort à la suite de données économiques solides, tandis que les métaux de base ont chuté par crainte d’un changement de politique de la part des banques centrales et de la faiblesse de la demande chinoise.

Les prix de l’or se sont échangés faiblement, les prix de l’or au comptant au COMEX ont chuté de 0,64% à 1891 $ l’once pour la semaine. Les prix de l’or à MCX se sont terminés en vert à 48 600 roupies pour 10 grammes, car la dépréciation de la roupie a soutenu les prix de l’or sur le marché intérieur. La roupie au comptant a chuté de 0,78% par rapport au dollar pour la semaine après s’être redressée pendant les cinq semaines au trot. Les avoirs des ETF sur l’or sont restés inchangés, les avoirs des actions aurifères SPDR s’élevant à 1043 tonnes pour la semaine. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 2943 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent ont terminé en baisse, les prix au comptant de l’argent au COMEX ayant chuté de 0,51 % à 27,79 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver July ont terminé marginalement à Rs 71 539 par KG. Les prix de l’argent ont connu une baisse suite à la faiblesse des métaux industriels et à la chute des métaux précieux. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 2765 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont négociés sous pression au cours de la semaine, les prix de l’or chutant depuis cinq semaines au plus haut en raison des sentiments de risque. Les prix des métaux précieux ont baissé après que les bonnes données manufacturières américaines ont fait monter les attentes du marché quant à la suppression des mesures de relance. Les données du marché du travail privé américain sont inférieures aux prévisions du marché, ce qui a soutenu les prix des lingots pour réduire certaines pertes hebdomadaires. Les données plus solides que prévu ont amélioré les perspectives de croissance économique, ce qui a fait grimper les rendements de l’indice du dollar et des obligations. L’indice du dollar a terminé ferme au-dessus de la barre des 90 avec des gains de 0,12% tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont terminé à 1,55% après avoir atteint 1,64% au cours de la semaine. Les données sur les salaires non agricoles aux États-Unis, inférieures aux attentes, ont signalé un long chemin vers la reprise économique, gardant les mains de la FED liées pour changer de politique monétaire.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1940 $ l’once et un support à 1850 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en août ont une résistance à court terme à 49 200 Rs pour 10 grammes et un support à 48 000 Rs pour 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 28,90 $ l’once avec un support à 26,70 $ l’once. MCX Silver July a une résistance importante à Rs 74 400 par KG et un support à Rs 69 800 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

