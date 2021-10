Le prix de l’or devrait se déplacer dans une fourchette, se concentrer sur les données préliminaires du PMI des principales économies

À court terme, nous nous attendons à ce qu’un mouvement lié à la fourchette entre les niveaux de Rs.46800 et 48400 et une rupture de prix de chaque côté ne fassent que donner une nouvelle direction à la tendance. (Photo : REUTERS)

Par Navneet Damani

Les acheteurs d’or ont connu un certain soulagement, mais vers la fin de la semaine, des gains ont été enregistrés au milieu de données économiques positives en provenance des États-Unis. L’or a tenté de briser la boucle à environ 1750 $ et de toucher la barre des 1800 $. Il y a eu pas mal de mises à jour qui ont déclenché ce mouvement la semaine dernière, bien que les données économiques telles que l’IPC, les ventes au détail et les prévisions économiques mondiales du FMI aient retenu l’attention. Le FMI a réduit les prévisions de croissance mondiale de 0,1%, à 5,9%, ce qui a également montré des inquiétudes concernant les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pressions inflationnistes croissantes qui entravent la reprise de l’économie mondiale après la pandémie.

D’un autre côté, les prix de l’or ont également été influencés par l’évolution des rendements américains et du dollar alors que l’incertitude qui diminue continue de planer sur le marché. Les responsables de la Fed continuent de maintenir leur position active sur leur dialogue de réduction, même avec les inquiétudes du marché du travail, nous pourrions nous attendre à une annonce lors de la prochaine réunion politique. Le gouverneur Powell a déjà mentionné que le processus de réduction pourrait se terminer d’ici le milieu de l’année prochaine, bien que le quantum et d’autres détails puissent être intéressants à surveiller.

L’or variait d’un minimum d’environ 1750 $ à un maximum d’environ 1 800 $ L’argent variait d’un minimum d’environ 22,32 $ à un maximum d’environ 23,64 $ Le rapport or/argent s’échangeait autour du niveau 75, soutenant les prix de l’or. cette semaine sera sur les données préliminaires du PMI des principales économies

La réaction initiale de Bullion à la lecture de l’inflation américaine n’a pas été très positive, car l’IPC de base a été publié en ligne avec les attentes en glissement annuel ; alors que l’IPC américain était supérieur aux attentes. Justifiant une couverture contre le dialogue sur l’inflation, les prix de l’or ont été soutenus à des niveaux inférieurs. D’un autre côté, la question sur le marché du travail qui a commencé avec les données sur la masse salariale non agricole se poursuit, avec une faiblesse des données d’ouverture de JOLTS Jobs signalées vers la fin de la semaine dernière. Alors que les données des ventes au détail ont été signalées en hausse, car elles étaient marquées à 0,7% contre les attentes de -0,2%, pesant sur les prix de l’or.

L’or physique a été vendu à un prix plus élevé en Inde la semaine dernière dans l’espoir que les festivals clés contribueront à une reprise de la demande de détail. C’est la première fois depuis la mi-août que l’or physique est vendu à prime en Inde, selon .. La hausse de la demande se traduit également par le nombre d’importations constaté en septembre qui s’élevait à 91 tonnes. La demande d’or physique en gros de la Chine a également augmenté avant le boom des ventes de la fête nationale traditionnelle en octobre, ce qui a entraîné une augmentation de la prime d’or locale.

L’investissement dans l’or a connu une sortie pour la semaine terminée le 17 octobre 2021 et les avoirs s’élèvent actuellement à ~982 tonnes par rapport à ~985 tonnes la semaine précédente. Les avoirs en actions ETF ont enregistré une sortie d’environ 86 tonnes et les avoirs s’élèvent actuellement à environ 16987 tonnes.

Perspectives

Pour l’avenir, la production industrielle des États-Unis et les PMI préliminaires de la fabrication et des services des principales économies sont quelques points importants du calendrier économique. Les mises à jour concernant la dose de rappel de Pfzier et la demande de démarrage de la vaccination pour la tranche d’âge inférieure seront au centre de l’attention. La volatilité des rendements américains et du dollar est toujours un facteur important pour les lingots. Peu de responsables de la Fed sont alignés pour s’exprimer cette semaine, il sera donc important de surveiller leurs commentaires sur la réduction et les changements de politique. En gardant les variables ci-dessus à l’esprit, l’or pourrait continuer à s’échanger avec un biais positif pour la semaine.

MCX Gold s’est corrigé après avoir atteint un sommet de Rs.48100, cependant, il se maintient toujours au-dessus du support clé à Rs.46800, ce qui coïncide également avec la baisse du support du canal. La forte résistance du métal est plafonnée à Rs.48100. À court terme, nous nous attendons à ce qu’un mouvement lié à la fourchette entre les niveaux de Rs.46800 et 48400 et une rupture de prix de chaque côté ne fassent que donner une nouvelle direction à la tendance. Une cassure de prix en dessous du support signifiera une faiblesse vers Rs.45800 tandis qu’une cassure au-dessus de la résistance entraînera le mouvement vers les niveaux Rs.49000 – 49350.

MCX Silver s’est échangé avec un biais positif au cours des dernières semaines, mais il n’a pas réussi à dépasser la forte résistance à Rs.63900. Cependant, le métal se maintient bien au-dessus du support du canal baissier à Rs.61600 et le biais global semble positif pour la même chose. Les deux indicateurs de dynamique confirment également la force à court terme. Une cassure soutenue des prix au-dessus de la résistance conduira le mouvement vers les niveaux Rs.65500 – 66500. Il est donc conseillé d’acheter tant que le prix se maintient au-dessus du support.

(Navneet Damani est vice-présidente de la recherche sur les matières premières, Motilal Oswal Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.