Le prix de l’or évolue dans la fourchette en raison des inquiétudes liées à l’affaiblissement de la Fed ; attendez-vous à ce que les taux de l’or évoluent latéralement cette semaine

Les prix des matières premières se sont échangés de manière mitigée, la plupart des matières premières du segment non-agro se sont échangées sous pression, témoignant de la vente pour la semaine. Les prix de l’or ont réussi à finir dans le vert tandis que les prix de l’argent ont baissé suite à la faiblesse des indices mondiaux. Le pétrole brut et les métaux de base ont plongé les inquiétudes liées à la croissance à la demande concernant l’augmentation des cas de COVID.

Les prix de l’or se sont échangés dans une fourchette avec les prix de l’or au comptant au COMEX ont terminé en hausse marginale à 1781 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or d’octobre à MCX ont terminé en hausse de 0,46% à Rs. 47158 par 10 grammes avec dépréciation de la roupie. La roupie au comptant a terminé la semaine en baisse d’environ 0,20% par rapport au dollar. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont poursuivi leurs sorties de fonds alors que les avoirs sur les actions aurifères SPDR sont tombés à 1012 tonnes par rapport aux 1022 tonnes de la semaine précédente pour la semaine. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 26636 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent se sont échangés à la baisse, les prix au comptant de l’argent au COMEX ont chuté de 3,05 % à 23,03 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur MCX Silver de septembre ont chuté de 2,40% à Rs. 61721 par KG. Les prix de l’argent ont connu une liquidation avec une chute des métaux industriels en raison des inquiétudes de la demande. Les prix de l’argent ont continué de sous-performer les prix de l’or, ce qui a amélioré le ratio or/argent à 77,33. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 2146 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots sont restés volatils au cours de la semaine en raison d’indices mondiaux mitigés avec un dollar plus fort et des inquiétudes sur la baisse de la Fed ainsi que des inquiétudes croissantes sur les variantes du delta. Les métaux précieux ont plafonné à la hausse, les prix de l’or ayant du mal à dépasser les 1800 $ l’once en raison de la nervosité de la Fed concernant le dénouement des mesures de relance. Les récents commentaires de divers responsables de la FED visant à augmenter les taux d’intérêt avant 2023 ont stimulé les achats dans l’indice du dollar. Les récents procès-verbaux de la FED ont montré que les responsables voyaient le potentiel de commencer à réduire leurs actifs en 2021 à condition que la reprise économique reste conforme aux attentes. Les traders et les investisseurs attendent les commentaires du symposium de la Fed à Jackson Hole, qui doit avoir lieu du 26 au 28 août. L’indice du dollar a augmenté de 1,06% à 93,50 pour la semaine. Les prix des lingots ont limité la baisse en raison des inquiétudes croissantes concernant la variante Delta à propagation rapide à travers le monde, y compris les principales économies comme la Chine, les États-Unis et le Japon.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1810 $ l’once et un support à 1750 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or d’octobre ont une résistance à court terme à 47 600 Rs pour 10 grammes et un support à 46 700 Rs pour 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 23,90 $ l’once avec un support à 21,80 $ l’once. MCX Silver September a une résistance importante à Rs 63 800 par KG et un support à Rs 60 500 par KG.

