Le prix de l’or glisse en raison des inquiétudes liées à l’affaiblissement de la Fed des États-Unis ; attendez-vous à ce que les taux de l’or s’échangent latéralement pour augmenter cette semaine

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés de manière mitigée, la plupart des matières premières du segment non agro-alimentaire ont prolongé les gains pour la semaine, à l’exception des lingots. Les prix des lingots se sont échangés à la baisse en raison d’un dollar plus fort et d’une baisse des attentes de la FED. Les métaux de base ont progressé grâce aux perspectives de forte demande avec une politique inchangée de la BCE et des préoccupations d’approvisionnement. Les prix du pétrole brut ont prolongé leurs gains hebdomadaires grâce à une reprise de la production plus lente que prévu alors que la région est confrontée à une autre menace d’ouragan.

Les prix de l’or se sont échangés à la baisse, tandis que les prix au comptant de l’or au COMEX ont baissé de plus de 2% à 1787,58 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or d’octobre chez MCX ont chuté de 1,51% à Rs. 46806 par 10 grammes limitant la baisse de la dépréciation de la roupie. La roupie au comptant a chuté de 0,66% par rapport au dollar sur la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont continué de baisser alors que les avoirs sur SPDR Gold Shares sont tombés à 998 tonnes pour la semaine. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 15325 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent ont chuté en ligne avec les prix de l’or, les prix au comptant de l’argent au COMEX ayant plongé de 3,93 % à 23,74 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur MCX Silver de septembre se sont terminés à plus d’un demi pour cent jusqu’à Rs. 63592 par KG au-dessus de l’amortissement de la roupie. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 5487 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots ont connu une baisse, les prix de l’or ayant signalé leur première perte hebdomadaire au cours des cinq dernières semaines en raison de la nervosité des actifs de la FED américaine. Les métaux précieux se sont échangés sous la pression d’un dollar plus fort et des craintes qu’une inflation plus élevée ne vienne accélérer les anticipations de réduction de la FED. Le programme de relance de la Fed et d’autres accommodements monétaires ont été blâmés pour avoir aggravé la pression sur les prix, la FED américaine ayant acheté pour 120 milliards de dollars d’obligations et d’autres actifs depuis l’épidémie de Covid-19 de mars 2020 pour soutenir l’économie. Les données sur les prix des producteurs américains vendredi ont augmenté de 8,3% en août, le plus haut depuis une décennie, ajoutant une pression sur les prix des lingots. L’indice du dollar a connu une forte reprise, gagnant 0,59% à 92,58 pour la semaine.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1833 $ l’once et un support à 1760 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or d’octobre ont une résistance à court terme à Rs 47500 par 10 grammes et un support à Rs 46400 par 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 24,80 $ l’once avec un support à 22,90 $ l’once. MCX Silver December a une résistance importante à Rs 65800 par KG et un support à Rs 61200 par KG.

