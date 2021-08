Le prix de l’or glisse sous le prix d’émission des obligations souveraines en or ; que doivent faire les investisseurs ?

in

Pour les investisseurs en ligne, il existe une remise de 50 Rs par gramme sur Sovereign Gold Bond.

Le prix de l’or a fortement chuté sur les marchés indiens, perdant environ Rs 1 800 par 10 grammes au cours des 6 derniers jours. Dans le processus, à 47 770 Rs par 10 gramme ou 4 777 Rs par gramme, le prix de l’or dans la capitale nationale est tombé en dessous du prix d’émission du programme Sovereign Gold Bond (SGB) 2021-22 Series V de 4 790 Rs par gramme ou 47 900 Rs par 10 grammes.

Pour les investisseurs en ligne, cependant, il existe une remise de 50 Rs par gramme sur le SGB, ce qui ramène le prix d’émission du SGB en ligne à 4 740 Rs par gramme ou 47 400 Rs par 10 grammes.

Si le prix du métal jaune continue de baisser, il glisserait même en dessous du prix d’émission en ligne du SGB d’ici la clôture de la série V le 13 août 2021.

Le prix de l’or physique tombant en dessous du prix d’émission du SGB, quelle serait la meilleure option d’investissement pour les investisseurs en or ?

Pour décider du mode d’investissement, outre le prix du marché de l’or physique et le prix d’émission du SGB, les investisseurs doivent également prendre en compte les risques encourus et le coût résultant de la détention de l’investissement.

Or physique

Comme il existe des risques de perte, de vol, de cambriolage, etc., un investisseur doit prendre un casier bancaire en location pour conserver l’or physique en toute sécurité. Outre le paiement du loyer du casier, l’investisseur peut également avoir à souscrire une assurance pour assurer le recouvrement en cas de perte lors de l’utilisation d’ornements en or lorsqu’ils sont sortis du casier bancaire.

Golden Portfolio : Connaître les différentes manières d’investir dans l’or et les risques encourus

Outre les dépenses régulières nécessaires pour assurer la sécurité de l’or physique, un investisseur perd également les frais de fabrication de bijoux en or lors de la revente, ce qui représente un montant assez important.

Obligation souveraine en or

Comme l’or est conservé sous la garde de l’émetteur de la SGB, c’est-à-dire la Reserve Bank of India (RBI) au nom du gouvernement indien (GOI), un investisseur n’a pas à se soucier de la sécurité de son investissement.

En plus de ne rien dépenser pour assurer la sécurité de l’investissement effectué dans l’or sous la forme d’obligations GOI, l’investisseur obtient un rendement régulier à la place, car le GOI paie 2,5% d’intérêts annuels payables semestriellement sur le montant investi.

En dehors de cela, les investisseurs individuels n’ont pas à payer d’impôt sur les plus-values ​​à long terme à l’échéance du SGB, tandis que lors de la vente d’or physique après trois ans, les investisseurs doivent payer un impôt de 20 % après indexation et de 4 % au fur et à mesure bien sur la taxe.

