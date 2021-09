Le prix de l’or glisse sur un dollar fort ; les taux de l’or devraient évoluer latéralement cette semaine

Le prix de l’or a baissé pendant deux semaines consécutives maintenant. (Photo : REUTERS)

Les prix des matières premières se sont échangés à la baisse, la plupart des matières premières du segment non agricole ayant été vendues, à l’exception du pétrole brut. Les prix des lingots se sont échangés à la baisse en raison d’un dollar plus fort et d’une baisse des attentes de la FED. Les métaux de base se sont négociés à la baisse en raison de la faiblesse de la Chine dans un contexte de crise immobilière et de baisse de la demande. Les prix du pétrole brut ont prolongé les gains hebdomadaires en raison des perspectives de demande plus élevée et de l’offre plus faible du golfe du Mexique.

Les prix de l’or se sont échangés à la baisse, les prix de l’or au comptant au COMEX ayant chuté de 1,86% à 1754 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or d’octobre chez MCX ont chuté de 1,75 % à Rs 45 986 par 10 grammes, conformément aux prix mondiaux de l’or avec une roupie plate. La roupie au comptant a terminé la semaine à 2 paisa par rapport au dollar. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont connu des afflux alors que les avoirs sur SPDR Gold Shares ont atteint 1002 tonnes par rapport aux 998 tonnes de la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 3855 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent ont connu une forte baisse, les prix de l’argent au comptant au COMEX ayant plongé de 5,72% à 22,39 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme MCX Silver September ont chuté de 5,66% à Rs 59 992 par KG pour la semaine. La vente de métaux industriels suite à la crise immobilière en Chine a accru la pression sur les prix de l’argent, prolongeant la chute. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont diminué leurs positions longues nettes de 3834 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont échangés à la baisse pour la deuxième semaine consécutive grâce au dollar sûr et à la remontée des rendements obligataires américains. Les métaux précieux se sont négociés sous pression à la suite de données économiques solides aux États-Unis, qui ont suscité des spéculations sur le marché selon lesquelles la FED américaine pourrait mettre fin à son programme d’achat d’obligations plus tôt que prévu. Les données de vente au détail meilleures que prévu ont poussé l’indice du dollar et les rendements du Trésor américain à la hausse, ce qui a freiné la demande d’actifs refuges. L’indice du dollar a augmenté de 0,66% à 93,20 pour la semaine tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté à 1,37% au cours de la semaine, ce qui a pesé sur les prix des lingots. Les traders et les investisseurs envisagent la prochaine réunion du FOMC américain prévue la semaine prochaine pour obtenir des indices sur la réduction de la Fed. Les prix des lingots pourraient plafonner à la baisse avec une courte reprise si la FED américaine reste muette sur l’apprivoisement du programme d’achat d’actifs.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1800 $ l’once et un support à 1720 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or d’octobre ont une résistance à court terme à 46 800 Rs pour 10 grammes et un support à 45 600 Rs pour 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 23,60 $ l’once avec un support à 21,50 $ l’once. MCX Silver December a une résistance importante à Rs 62 500 par KG et un support à Rs 58 000 par KG.

