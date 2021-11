Le prix de l’or glisse sur un dollar plus fort ; les taux de l’or pourraient baisser latéralement cette semaine

Le prix de l’or a baissé la semaine dernière. (Photo : REUTERS)

Par Tapan Patel

Les prix des matières premières se sont échangés à la baisse, la plupart des matières premières du segment non agricole ayant été vendues la semaine dernière, le pétrole brut ayant le plus chuté. Les prix du pétrole brut ont plongé de plus de 10 % en raison d’une pression accrue sur l’offre et d’inquiétudes quant à la croissance de la demande. Les cas de virus à propagation rapide en Europe et en Afrique du Sud ont suscité des inquiétudes quant à la demande de produits non agricoles. Les métaux de base ont subi une pression supplémentaire sur les inquiétudes liées à la croissance chinoise et à un dollar plus fort.

Les prix de l’or se sont échangés à la baisse, tandis que les prix de l’or au comptant au COMEX ont chuté de plus de 2% à 1802 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or de décembre chez MCX ont baissé de 2,55% à Rs. 47585 pour 10 grammes malgré la dépréciation de la roupie. La roupie au comptant a terminé en baisse de 0,86% à 74,87 par rapport au dollar pour la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont connu des afflux, les avoirs des actions aurifères SPDR atteignant 993 tonnes contre 985 tonnes la semaine précédente.

Les prix de l’argent ont connu de fortes ventes, les prix de l’argent au comptant au COMEX ayant chuté de 5,94 % à 23,16 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur MCX Silver de décembre ont perdu 5,36% à Rs. 62045 par KG pour la semaine. Les prix de l’argent ont sous-performé l’or avec des inquiétudes concernant la vente de métaux industriels à la demande de la Chine et de l’Europe.

Les prix des lingots se sont négociés à la baisse, signalant une deuxième baisse hebdomadaire après avoir atteint un sommet de cinq mois en novembre. Les prix des métaux précieux ont baissé en raison du raffermissement du dollar suite à la position belliciste de la Fed et à la spéculation d’une hausse des taux plus tôt. Les décideurs de la Fed ont déclaré qu’ils étaient ouverts à une suppression plus rapide des mesures de relance de l’ère pandémique en réponse à l’accélération de l’inflation. L’indice du dollar oscille près du plus haut de 16 mois à 96,09 pour la semaine tandis que les rendements du Trésor américain à 10 ans ont chuté à 1,48% la semaine dernière. Vendredi, les prix des lingots ont plafonné à la baisse avec la chute des indices boursiers en raison de la reprise des inquiétudes liées au virus en Europe et de la crainte d’une nouvelle variante en Afrique du Sud. Le commerçant et les investisseurs attendront le résultat de la réunion du FOMC américain pour évaluer tout indice sur la hausse des taux d’intérêt.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or se négocient latéralement à la baisse au cours de la semaine à venir avec une résistance au comptant de l’or du COMEX à 1833 $ l’once et un support à 1780 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or en février ont une résistance à court terme à Rs. 48400 par 10 grammes et support à Rs. 47500 par 10 grammes. L’argent au comptant du COMEX a une résistance à court terme à 24,30 $ l’once avec un support à 22 $ l’once. MCX Silver March a une résistance importante à Rs. 64000 par KG et support à Rs. 60200 par KG.

(Tapan Patel est analyste principal (matières premières) chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

