Le prix de l’or oscille entre boom et buste

Le prix de l’or a été martelé ces dernières semaines, plongeant dimanche à un plus bas de quatre mois à moins de 1 680 $ l’once. Certains analystes s’attendent à ce que le métal jaune continue de plonger, mais tout le monde n’est pas convaincu.

N’importe qui peut deviner si le prix de l’or affichera une forte reprise ou continuera à lutter.

Luttes d’or

Les sommets de cette année ont porté l’or à environ 1 900 $ l’once, mais il n’a même pas approché ce niveau ces dernières semaines. Les analystes s’accordent généralement à dire que le rapport sur l’emploi aux États-Unis plus fort que prévu a été un facteur clé de la faiblesse du prix de l’or, les investisseurs se précipitant pour acheter du dollar en réponse au rapport solide.

L’or et le dollar sont inversement corrélés, ce qui signifie que lorsque le billet vert se renforce, le prix de l’or baisse.

L’or est également inversement corrélé aux rendements réels, qui ont réagi aux commentaires bellicistes de la Réserve fédérale.

La grande question est de savoir quand la banque centrale commencera à réduire son programme d’assouplissement quantitatif. Avec l’inflation qui monte en flèche et les rapports sur l’emploi qui arrivent mieux que prévu, certains s’attendent à ce que la réduction commence bientôt.

L’analyste d’UBS, Dominic Schnider, a déclaré à CNBC qu’il pensait que les rendements réels “deviendraient moins négatifs”, ce qui signifie des défis continus pour le prix de l’or. Il s’attend à des sorties des fonds négociés en bourse adossés à de l’or et des marchés à terme. D’autres analystes s’accordent à dire que l’environnement difficile pour l’or se poursuivra.

CNBC a également rapporté que Vivek Dhar de la Commonwealth Bank of Australia a déclaré dans une note que la vente massive qui s’est produite le 9 août a probablement été déclenchée par des investisseurs asiatiques achetant le dollar américain et vendant de l’or en réponse au rapport sur l’emploi de la semaine précédente. Même si le métal jaune a récupéré une partie de ses pertes dans les jours qui ont suivi, Dhar a déclaré qu’il était “difficile de rester haussier sur le métal précieux”.

Le sentiment des consommateurs plonge

Vendredi, une donnée clé pour le prix de l’or était le dernier indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan. L’indice a plongé à 70,2 pour août, une baisse de plus de 13% par rapport à la lecture de juillet de 81,2 et en dessous de la lecture de 71,8 en avril 2020, qui était la lecture la plus basse de la pandémie.

En fait, l’indice de confiance des consommateurs de ce mois-ci était le plus bas depuis 2011, et les économistes recherchaient 81,3. Il est très rare que l’indice baisse autant en si peu de temps. La baisse intervient au milieu de la propagation de la variante delta de Covid-19 à travers les États-Unis

L’indice de confiance des consommateurs est un signe que l’économie n’est peut-être pas en aussi bonne forme que certains le pensent. Daniel Olivier de Capitale de Myrmikan a déclaré dans une note récente que les marchés suivent le cycle économique précédent mais à un rythme accéléré. Il a dit que les banques financent une bulle, puis le marché s’effondre.

Ensuite, la Fed imprime “d’énormes sommes d’argent” et “l’or se déchire plus haut”. Cependant, la majeure partie de l’argent imprimé était sous forme de réserves bancaires, de sorte que les banques ont commencé à prêter, ce qui a entraîné une inflation du crédit mais pas une inflation à la consommation. Les parties de l’économie sensibles au crédit augmentent, le chômage baisse, la Fed arrête d’imprimer et l’or s’effondre.

L’image pourrait ne pas être aussi rose que certains le pensent

Oliver a déclaré que les événements des dernières semaines appuyaient son point de vue. Le chômage diminue, mais les prix augmentent, ce qui signifie que les augmentations de salaire que nous avons observées ne mettent pas les travailleurs dans une meilleure situation qu’avant l’augmentation des prix. Il a dit qu’il n’était pas surprenant que l’or s’effondre dès la publication du rapport sur l’emploi de vendredi dernier.

D’ordinaire, une économie forte est mauvaise pour l’or, mais Oliver soutient que l’économie n’est pas aussi forte que les chiffres actuels de l’emploi le suggèrent. Il a noté que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le mandat de la banque centrale encourageait désormais un emploi maximal plutôt que d’assurer la stabilité des prix. Oliver pense que cela suggère que la Fed continuera simplement à imprimer de l’argent, ce qui devrait être bon pour l’or.

Oliver a souligné que de nombreuses régions du pays ont réimposé les exigences en matière de masques en raison de la variante delta. Il réfléchit à ce qu’il adviendra de tous les emplois créés par l’économie si le président Joe Biden décide d’imposer de nouveaux blocages. Oliver a également fait valoir que les mandats de masque suppriment les revenus dans le secteur des loisirs, tout comme les exigences en matière de preuve de vaccination.

Poids supplémentaire sur l’économie

Oliver a déclaré que si le gouvernement verrouillait à nouveau l’économie ou suivait ce que d’autres pays font en délivrant des passeports vaccinaux qui permettent aux gens de s’engager dans une activité économique, l’économie serait à nouveau frappée.

Il ne s’attend pas à ce que la Fed commence à diminuer comme d’autres le font. Oliver a souligné non seulement la possibilité de blocages supplémentaires, mais également les conditions du marché immobilier. Il a déclaré que la Fed continuait d’acheter pour 40 milliards de dollars de prêts hypothécaires chaque mois, mais malgré cela, le nombre de nouvelles maisons unifamiliales vendues en juin était inférieur à ce qu’il était avant le coup de Covid-19.

Les prix des logements restent au plus haut de la bulle, bien que les matières premières aient reflué après avoir grimpé en flèche. Oliver a déclaré que la chute des prix des matières premières convaincrait la Fed que l’inflation est transitoire, ce qu’elle a dit. Cependant, il a également déclaré que cela ferait craindre à la Fed que la demande macroéconomique décline, ce qui signifie que ce n’est pas le bon moment pour commencer à diminuer.

Bien que certains membres de la Fed parlent de réduire le plus tôt possible, Oliver a souligné que la taille du bilan de la Fed indique que le rythme de l’impression monétaire augmente. En conséquence, il a déclaré qu’il n’était pas surprenant que les actions atteignent des sommets records, bien que les entreprises voient leurs marges brutes diminuer et soient obligées d’augmenter leurs prix.

L’or contre le dollar

Oliver soutient que la fin du jeu pour les monnaies fiduciaires est lorsque la banque centrale perd le contrôle des taux d’intérêt ou de l’inflation. Il s’attend à ce que les matières premières sensibles à l’économie corrigent fortement car la volatilité est courante pendant les économies inflationnistes. Cependant, il a également déclaré que l’inflation à la consommation semble s’être installée sans fin, ce qui rend le taux d’intérêt réel encore plus négatif.

En conséquence, il a déclaré que la Fed devrait décider si “augmenter les taux d’intérêt pour chasser l’inflation et risquer l’instabilité du marché, ou s’asseoir et regarder le dollar imploser”. Dans les deux cas, il y aura des implications pour l’or, et tout le monde peut deviner ce que la Fed fera face à cette décision.

