Le prix de l’or s’est échangé volatil au milieu d’indices mondiaux mitigés ; attendez-vous à ce que les prix des lingots se négocient latéralement à la baisse cette semaine

Chez MCX, les prix de l’or de décembre ont une résistance à court terme à Rs 48200 par 10 grammes et un support à Rs 46900 par 10 grammes. (Photo : REUTERS)

Les prix des matières premières se sont échangés faiblement, la plupart des matières premières du segment non agricole ayant été vendues lors de la dernière séance de bourse de la semaine. Les prix des lingots ont réduit les gains hebdomadaires sur un dollar plus fort tandis que les prix du pétrole brut ont terminé à plat sur des indices mondiaux mitigés. Les métaux de base se sont échangés à la baisse en raison des inquiétudes apaisées concernant la pénurie d’électricité en Chine et des inquiétudes de la demande avec l’augmentation des cas de CPVD en Chine.

Les prix de l’or se sont échangés faiblement, les prix de l’or au comptant au COMEX ont terminé à plus d’un demi pour cent à 1783 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur l’or de décembre chez MCX ont terminé à 0,34% à Rs. 47635 par 10 grammes limitant les gains sur l’appréciation de la roupie. La roupie au comptant a augmenté de 0,51% à 74,88 contre dollar pour la semaine. Les avoirs de l’ETF sur l’or ont connu des afflux alors que les avoirs des actions aurifères SPDR ont atteint 981,14 tonnes contre 978 tonnes la semaine précédente. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 31970 lots la semaine dernière.

Les prix de l’argent se sont échangés à la baisse, les prix au comptant de l’argent au COMEX ont chuté de 1,73 % à 23,90 $ l’once pour la semaine. Les contrats à terme sur MCX Silver de décembre ont baissé de 1,71% à Rs. 64534 par KG pour la semaine. Les prix de l’argent ont connu des ventes sous la pression de la chute des métaux industriels suite à l’augmentation des cas de COVID en Chine. Les données de la CFTC ont montré que les gestionnaires de fonds ont augmenté leurs positions longues nettes de 9572 lots la semaine dernière.

Les prix des lingots se sont échangés de manière volatile au cours de la semaine en raison d’indices mondiaux mitigés et de la fluctuation des rendements obligataires américains. Les métaux précieux ont maintenu une fourchette de négociation ferme tout au long de la semaine en raison des inquiétudes liées à l’inflation et des principales décisions politiques de la banque centrale. Les prix des lingots ont plafonné à la hausse dans l’attente d’une hausse des taux plus tôt de la part de la FED américaine et du dénouement du programme d’achat d’actifs. Vendredi, les prix des lingots ont réduit leurs gains hebdomadaires en raison de la forte reprise du dollar après les données d’inflation aux États-Unis. L’indice du dollar a augmenté de 0,51% à 94,12 tandis que les rendements du Trésor américain à 10 ans sont tombés à 1,56% vendredi contre 1,65% en début de semaine. Les commerçants et les investisseurs attendent maintenant la prochaine réunion du FOMC américain la semaine prochaine et les chiffres clés du marché du travail américain. La FED américaine pourrait annoncer le calendrier du dénouement progressif du plan de relance pandémique.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement à la baisse au cours de la semaine à venir avec une résistance de l’or au comptant du COMEX à 1833 $ l’once et un support à 1750 $ l’once. Chez MCX, les prix de l’or de décembre ont une résistance à court terme à Rs 48200 par 10 grammes et un support à Rs 46900 par 10 grammes. Le spot d’argent du COMEX a une résistance à court terme à 24,90 $ l’once avec un support à 22,80 $ l’once. MCX Silver December a une résistance importante à Rs 66800 par KG et un support à Rs 62500 par KG.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.