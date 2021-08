Le prix de l’or (XAUUSD) peut dépasser un niveau de résistance significatif de 1 818 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse hebdomadaire des prix de l’or – 28 août

Marché XAUUSD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1 818 $, 1 845 $, 1 873 $

Niveaux d’assistance : 1 789 $, 1 741 $, 1 680 $

XAUUSD Tendance à long terme : haussière

L’or est haussier sur les perspectives à long terme. Un modèle de bougie haussière appelé Morning star s’est formé le 10 août à 1 741 $. L’or métal a reçu un élan haussier et augmente vers le Nord. Le niveau de résistance de 1 789 $ a été cassé à la hausse et le prix augmente vers le niveau de résistance de 1 818 $. Le métal atteint le niveau mentionné avant la clôture hebdomadaire du marché.

Graphique journalier de l’or, 28 août

Les acheteurs tentent de briser le niveau de résistance de 1 818 $ sur le graphique journalier. Le métal se négocie au-dessus des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA ; cela indique que l’élan des taureaux augmente. Si les ours défendent le niveau de résistance de 1 818 $, le prix pourrait baisser vers 1 789 $, 1 741 $ et 1 680 $. Lorsque les taureaux font monter le prix au-dessus du niveau de résistance de 1 818 $ et que la bougie quotidienne se ferme au-dessus du niveau, le prix peut augmenter et cibler les niveaux de résistance à 1 845 $, 1 873 $.

XAUUSD Tendance à moyen terme : haussière

L’or est sur le mouvement haussier sur le graphique en données de 4 heures. Le métal jaune était sur le mouvement de range la semaine dernière au niveau de prix de 1 789 $. Les haussiers gagnent plus de pression lorsque le dollar américain s’affaiblit. Le prix a brisé le niveau de résistance de 1 789 $ et le prix augmente pour tester le niveau de résistance significatif de 1 818 $.

Carte Or 4 heures, 28 août

L’or teste les 1818 $ avant la fermeture hebdomadaire du marché et recule. Le prix se négocie au-dessus des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA comme indication d’un marché haussier. La période de l’indice de force relative 14 est à 70 niveaux avec la ligne de signal pointant vers le haut pour indiquer une tendance haussière.