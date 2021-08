Le prix de l’or (XAUUSD) rebondit à un niveau de support de 1 680 $, une nouvelle augmentation envisagée – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News

Analyse hebdomadaire des prix de l’or – 14 août

Marché XAUUSD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 1 789 $, 1 818 $, 1 845 $

Niveaux d’assistance : 1 741 $, 1 680 $, 1 643 $

XAUUSD Tendance à long terme : baissière

Sur les perspectives à long terme, l’or est haussier. Le métal jaune a trouvé un support à 1 680 $ le 9 août. Les haussiers se sont opposés à la tendance baissière avec la formation d’une bougie baissière quotidienne à longue queue. L’opposition haussière a suivi la formation de la bougie quotidienne doji comme signe de retournement haussier. Le prix augmente vers le niveau de 1 789 $ après la rupture du niveau de prix de 1 741 $. Le marché hebdomadaire de l’or a clôturé autour de la zone de 1 789 $.

Graphique journalier de l’or, 14 août

Les acheteurs dominent le marché de l’or. Sur le graphique journalier, il se négocie au-dessus de l’EMA de 9 périodes mais en dessous de l’EMA de 21 périodes ; cela indique que l’élan des taureaux augmente. Si les taureaux poussent le prix à briser le niveau de résistance de 1 789 $ et qu’il se maintient, le prix peut augmenter et cibler les niveaux de résistance à 1 818 $, 1 845 $. Si les ours défendent le niveau de résistance de 1 789 $, le prix pourrait baisser vers 1 741 $, 1 680 $ et 1 643 $.

XAUUSD Tendance à moyen terme : haussière

L’or est sur le mouvement haussier sur le graphique en données de 4 heures. L’élan baissier a été interrompu lorsqu’il a atteint le niveau de support de 1 680 $. Le prix a rebondi et a dépassé le niveau de 1 741 $. Davantage de bougies haussières ont été produites et les augmentations de prix ciblant le niveau de résistance de 1 789 $.

Graphique de l’or en 4 heures, 14 août

L’or se négocie au-dessus des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA comme indication d’un marché haussier. La période de l’indice de force relative 14 est à 70 niveaux avec la ligne de signal affichant le signal d’achat.