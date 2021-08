Le prix de l’USDCHF se situe entre 0,91 $ et 0,90 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix USDCHF – 31 août

Au cas où la pression des ours serait capable de faire baisser le prix en dessous du niveau de prix de 0,90 $, alors le niveau de support de 0,89 $ et de 0,88 $ pourrait être la prochaine cible. Si les taureaux défendent le niveau de support de 0,90 $, le prix peut s’inverser et les niveaux de résistance à 0,91 $, 0,92 $ et 0,93 $ peuvent être la cible.

Niveaux clés :

Niveaux d’approvisionnement : 0,91 $, 0,92 $, 0,93 $

Niveaux de demande : 0,90 $, 0,89 $, 0,88 $

Tendance à long terme de l’USDCHF :

L’USDCHF est sur le mouvement de range sur le graphique journalier. L’élan des haussiers et celui des ours semblent être à l’équilibre et c’est pourquoi la paire de devises est limitée dans les niveaux de 0,91 $ et 0,90 $. Les baissiers contrôlaient le marché USDCHF ces deux dernières semaines. La force des taureaux échoue lorsqu’elle atteint le niveau de résistance de 0,91 $. Une forte pression baissière s’est opposée au mouvement haussier avec la formation d’une bougie baissière quotidienne qui engloutit les bougies haussières précédentes. Le prix se situe actuellement entre 0,91 $ et 0,90 $.

USDCHF Graphique journalier, 31 août

L'USDCHF plane au-dessus des 9 périodes EMA et 21 périodes EMA comme signe d'un marché allant. Le mouvement de range peut se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait une cassure au niveau de résistance de 0,91 $ ou au niveau de support de 0,90 $. La période de l'indicateur de force relative 14 pointe vers le bas à 50 niveaux qui indiquent un signal de vente.

USDCHF Tendance à moyen terme : baissière

L’USDCHF est baissier à moyen terme. Les taureaux ont poussé la paire à tester le niveau de résistance de 0,91 $, le niveau a résisté à la pression des taureaux et il a reculé. La pression des ours a augmenté sur le marché USDCHF mais n’a pas pu atteindre le niveau de support à 0,90 $. Aujourd’hui, le marché s’ouvre avec une bougie baissière sur un graphique de 4 heures et le prix se dirige vers un niveau de support de 0,90 $.

Graphique USDCHF sur 4 heures, 31 août

La période de l’indice de force relative 14 est à 50 niveaux et affiche un signal de vente. L’USDCHF a franchi les deux EMA à la baisse pour continuer à négocier en dessous de l’EMA à 9 périodes et de l’EMA à 21 périodes à distance, ce qui indique un signal de vente.

