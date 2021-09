Le prix de Marc Gasol est-il un deuxième tour du repêchage ?

L’essor de l’esport au cours des dernières années a suscité de nombreux débats houleux, l’un d’entre eux étant de savoir s’il mérite une place dans l’événement sportif mondial le plus populaire – les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques de Tokyo ont introduit une poignée de nouveaux sports, dont le skateboard et le surf. Alors, la […] More