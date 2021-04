Le prix de musique Mercury révèle les détails de la cérémonie de 2021

Les organisateurs du Mercury Music Prize ont annoncé les détails de leurs plans pour la cérémonie 2021.

Cérémonie de l’année dernière, qui a vu décerner le prestigieux prix de la musique à Michael Kiwanuka pour son album de 2019 Kiwanuka, a été considérablement réduit en raison de la pandémie de coronavirus.

Cependant, le prix Hyundai Mercury reviendra en 2021, avec une liste de 12 sélectionnés pour les “ Albums de l’année ” qui sera annoncée le 22 juillet.

Le Salon des Prix Hyundai Mercury 2021 se tiendra cette année à l’Eventim Apollo à Londres le 9 septembre – sous réserve des directives gouvernementales en ce qui concerne la pandémie. BBC Music assurera la couverture télévisée et radiophonique du prix Mercury de cette année.

La cérémonie de cette année sera la première à avoir lieu depuis la campagne couronnée de succès menée par Rina Sawayama pour modifier les règles d’éligibilité du concours, qui a eu lieu après que l’artiste a été empêchée de participer au prix Mercury en raison d’un problème concernant sa citoyenneté britannique.

Sawayama – qui est né au Japon mais a vécu au Royaume-Uni pendant 26 ans et a un congé indéfini pour rester dans le pays – a lancé la campagne populaire qui a conduit le BPI à accepter de changer les règles du Mercury Music Prize et des BRIT, permettant aux artistes sans nationalité britannique d’être éligibles aux prix s’ils résident dans le pays depuis cinq ans ou plus.

“C’est le Royaume-Uni que je connais, et le Royaume-Uni avec lequel j’ai grandi – un pays d’acceptation et de diversité”, a-t-elle déclaré à NME à propos du changement de règle historique en février. «C’est vraiment spécial.

«Je félicite BPI pour aller au-delà des attentes. Je ne pensais pas qu’ils incluraient la clause de cinq ans [of UK residence], Je pensais qu’ils iraient pendant 10 ans. Et ils ont inclus des personnes qui sont nées ici mais qui vivaient peut-être ailleurs. C’est vraiment fantastique.