Le prix de OnePlus Nord CE dans l’UE a fait basculer une fuite de dernière minute

Les prix de l’UE pour le OnePlus Nord CE ont fuité. Le téléphone pourrait coûter 329 € dans la région. Cela survient après la fuite du prix indien plus tôt ce mois-ci.

Le OnePlus Nord CE n’est qu’à quelques heures de la rupture officielle de la couverture, mais des fuites continuent de couler. Le dernier aurait fait la lumière sur le prix de l’UE.

Selon le leaker Twitter Sudhanshu Ambhore, le OnePlus Nord CE coûtera 329 € (~ 401 $) dans sa configuration 8 Go/128 Go. C’est environ 70 € (~ 85 $) moins cher que le prix de lancement original du OnePlus Nord l’année dernière. Cela devrait également être proche de menacer les milieu de gamme de Samsung et Xiaomi.

La fuite des prix de l’UE intervient après la révélation du prix indien supposé plus tôt ce mois-ci. Le téléphone coûterait 22 999 Rs (~ 315 $) dans le pays. Ce prix devrait donner au OnePlus Nord CE une base solide en Inde, car il est prêt à concurrencer le Samsung Galaxy M42 et le Poco X3, entre autres.

Les informations sur les prix étaient la dernière inconnue majeure concernant le OnePlus Nord CE. Des conseils antérieurs, notamment d’une bobine promotionnelle officielle, ont fait la lumière sur ses spécifications. Il pourrait arborer un Snapdragon 750G, une triple caméra arrière de 64 MP et une batterie de 4 500 mAh dans un boîtier de 7,9 mm d’épaisseur. La fuite suggère que la prise casque pourrait faire un retour, tandis qu’un écran AMOLED à 90 Hz pourrait faire la une.

Le OnePlus Nord CE fera ses débuts officiels plus tard dans la journée, alors attendez-vous à plus de détails concrets sur les prix et la disponibilité.