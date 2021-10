Le prix de Polkadot (DOT) est prêt à s’enflammer, vise une hausse de 67 % bientôt

L’espace crypto est lentement sur le point de devenir l’espace à la croissance et à l’épanouissement le plus rapide alors que la capitalisation boursière se dirige vers 3 000 milliards de dollars à la vitesse de l’éclairage. Le prix du Bitcoin et le prix de l’Ethereum se dirigent vers leurs sommets respectifs, préparant à nouveau d’autres altcoins. Et par conséquent, le prix de Polkadot (DOT) suivant la tendance peut également augmenter considérablement.

Le prix depuis début octobre 2021 a maintenu une tendance haussière considérable au sein d’un modèle. L’actif maintenait une tendance silencieuse avec de petites décharges mais de grandes pompes considérables jusqu’à ce que d’énormes liquidités fassent passer le prix de 34 $ à 42 $ quelques jours auparavant. Depuis lors, le prix DOT a répété le même schéma afin de se diriger vers son ATH.

Source : Tradingview

Comme mentionné précédemment, le prix a formé à plusieurs reprises un drapeau haussier et a atteint un niveau élevé avec succès. L’actif a formé un modèle similaire encore une fois et pourrait aller au-dessus de 50 $ avec une cassure réussie. Fait intéressant, l’actif a découvert une nouvelle zone de support autour de 40 $ et a rebondi chaque fois qu’il a visité ces zones.

Cependant, le prix Polkadot est sur le point de former un autre motif de drapeau haussier pour la troisième fois consécutive. Et une cassure de ces niveaux pourrait conduire le prix DOT à s’échanger bientôt dans la phase de découverte.