Le prix de Polygon est monté en flèche après que la communauté Uniswap a voté pour implémenter la v3 sur 0xPolygon – c’est ici que vous achetez Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) participe à une course de taureaux monstre depuis le 18 novembre et est maintenant à quelques points de briser son record absolu (ATH).

Dans la dynamique haussière actuelle, le MATIC devrait dépasser le plus haut historique à tout moment et établir un nouveau record avant la fin de l’année.

Pour aider les investisseurs et les commerçants cherchant à acheter Polygon (MATIC), Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter des jetons de polygone

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants comme pour les professionnels.

Investissez dans MATIC avec eToro maintenant ! Avertissement

Marchés FP

FP Markets combine les métaux, la connectivité des indices et la vitesse d’exécution primée avec une liquidité de qualité institutionnelle pour fournir aux traders des spreads toujours plus serrés et des conditions de trading inégalées. FP Markets propose des CFD sur le Forex, les actions, les matières premières, les crypto-monnaies, les contrats à terme et les indices, le tout à partir d’un seul compte.

Investissez dans MATIC avec FP Markets maintenant ! Avertissement

Qu’est-ce que Polygone (MATIC) ?

Polygon (MATIC) est le jeton natif du réseau de blockchain Polygon.

Le réseau de blockchain Polygon était auparavant connu sous le nom de réseau Matic et est une solution de mise à l’échelle de couche 2 soutenue par Coinbase et Binance. Il transforme activement Ethereum en un système multi-chaînes complet et est donc la raison pour laquelle il est communément appelé Internet des blockchains.

Polygon est similaire à Avalanche, Cosmos et Polkadot à la seule différence que Polygon utilise la sécurité d’Ethereum et possède un écosystème plus dynamique. Il combine le cadre Plasma avec le mécanisme de consensus de preuve de participation pour permettre l’exécution de contrats intelligents évolutifs et autonomes.

Les composants clés de Polygon incluent le SDK Polygon, un cadre flexible qui prend en charge la création de différentes applications, et un module.

Devriez-vous acheter le jeton Polygon aujourd’hui ?

Si vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie en hausse, Polygon (MATIC) est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix de polygone

Polygon (MATIC) est dans une tendance haussière depuis plusieurs mois et rebondit vers son plus haut historique de 2,68 $.

Si la tendance haussière actuelle se poursuit, les analystes estiment que la pièce pourrait clôturer l’année au-dessus de 3,0 $.

$ MATIC couverture des médias sociaux

gm🦄 Présentation de @Uniswap sur @ 0xPolygonhttps : //t.co/z50cLzcjZS pic.twitter.com/UWqaLofEXu – Instadapp (@Instadapp) 21 décembre 2021

La communauté Uniswap a voté pour le déploiement de la v3 sur @0xPolygon via le processus de gouvernance. ⚡️ Uniswap Labs déploiera les contrats Uniswap v3 d’ici quelques jours. Restez à l’écoute. pic.twitter.com/LwVLwEngPl – Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) 18 décembre 2021

Le prix de Post Polygon a grimpé en flèche après que la communauté Uniswap a voté pour implémenter la v3 sur 0xPolygon – C’est ici que l’achat de Polygon (MATIC) est apparu en premier sur Invezz.