Le prix de QTUM gagne 29,7% à 10,58 $ – Où acheter QTUM ⋆ Crypto new media

Alors que des gains sont toujours en cours sur l’ensemble du marché de la cryptographie, certaines crypto-monnaies prennent les devants en réalisant des gains à deux chiffres au cours des dernières 24 heures. QTUM fait partie de ces pièces, et il est en constante augmentation pour atteindre de nouveaux sommets mensuels.

La pièce se négocie à 10,58 $ au moment de la rédaction après un gain de 29,7%.

Analyse des prix QTUM

QTUM a réalisé des gains à deux chiffres au cours des dernières 24 heures, ce qui a propulsé la pièce des niveaux de support critiques. Après sa récente percée au-delà de 10 $, la prochaine résistance du jeton se situe à 12 $. La pièce pourrait bientôt atteindre ce niveau si le marché en cours et le soutien à l’achat se poursuivent. Hebdomadairement, le jeton a augmenté de plus de 45%.

ETH se dirige vers 3 000 $, ce qui signifie que les gains de pièces pourraient se poursuivre si l’altcoin imite les tendances BTC et ETH.

À la baisse, nous pourrions également voir une baisse des prix QTUM. Cela pourrait se produire si les achats et le soutien du marché ne tiennent pas. En cas d’inversion de tendance, nous pourrions voir QTUM se diriger vers un nouveau test du niveau de support inférieur de 7,50 $. Un repli en dessous de ce niveau ne pourrait se produire que si l’ensemble du marché plonge.

La pièce faisait partie des 15 crypto-monnaies sélectionnées par Phillip Plein. Le magasin de vêtements de luxe allemand commencera à accepter QTUM et d’autres jetons comme paiements par les clients. Cela augmentera non seulement la popularité du jeton, mais augmentera également sa demande et sa valeur.

Le réseau QTUM intègre différents aspects de Bitcoin et Ethereum pour le rendre attrayant pour les développeurs. Le réseau intègre la capacité de contrat intelligent d’Ethereum tout en le rendant compatible avec Bitcoin. Les développeurs qui recherchent un réseau intégrant les deux plus grands réseaux de blockchain choisissent la pièce. Si QTUM peut être adopté pour cette raison, son jeton natif aura de la chance.

Où acheter QTUM

Si vous souhaitez acheter QTUM, vous pouvez créer un compte sur les plateformes suivantes :

eToro est l’une des plateformes d’échange fiables et recommandées. L’échange propose un commerce de copie sociale, ce qui est très utile pour les nouveaux commerçants de crypto. De plus, eToro dispose d’une interface conviviale qui permet aux nouveaux traders d’apprendre des experts du marché.

L’autre plateforme d’échange qui prend en charge QTUM est Binance. Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie et facture des frais de négociation et des commissions peu élevés. Binance est également réputé pour prendre en charge un large éventail de crypto-monnaies et de paires de trading.

