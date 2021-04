Le prix de Ren augmente de 40% après avoir ajouté LUNA, SOL et FTM à son écosystème

Le secteur de la crypto-monnaie est devenu un sujet brûlant sur la scène mondiale en 2021 grâce en grande partie à la croissance de la finance décentralisée et des jetons non fongibles qui ont attiré l’attention du grand public.

Dans tout le secteur, il existe un besoin d’interopérabilité entre les réseaux, car la plupart des projets les plus populaires sont sur des réseaux blockchain en silos et les frais Ethereum élevés empêchent les développeurs et les investisseurs d’interagir entre les chaînes.

Un projet axé sur la résolution de ce projet est Ren, qui a révélé le 31 mars que Solana et Fantom étaient devenus les derniers jetons pris en charge par le protocole axé sur l’interopérabilité.

Mise à jour sur le développement de mars 1⃣ @solana et @FantomFDN sur #RenVM Testnet

2⃣ Ren Bridge 2 Open-Source et Forkable

3⃣ Suivi des frais natif https://t.co/Z02gXAL4Yd – Ren (@renprotocol) 31 mars 2021

Ces ajouts marquent le troisième nouveau jeton pris en charge par le protocole au cours de la semaine dernière, qui a coïncidé avec une hausse de 40% du prix de REN alors que les membres de la communauté des jetons nouvellement pris en charge découvrent un nouvel intérêt pour l’écosystème Ren.

Graphique REN / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Alors que de plus en plus de projets NFT et DeFi continuent d’émerger sur des réseaux de chaînes de blocs séparés, le besoin de projets comme Ren est susceptible d’augmenter à mesure que l’écosystème de crypto-monnaie dans son ensemble cherche des moyens d’augmenter son interconnexion.

Le prix REN monte en flèche à mesure que son écosystème se développe

2021 a démarré à chaud pour Ren grâce à l’explosion de la croissance de la finance décentralisée et à la capacité du protocole à apporter des jetons d’autres blockchains sur le réseau Ethereum (ETH) où existe une majorité des applications décentralisées actives.

L’élan pour Ren a vraiment commencé à prendre de l’ampleur le 26 janvier après l’annonce de la possibilité de traiter Dogecoin (DOGE) sur le réseau Ethereum via le pont renDOGE.

L’annonce d’un partenariat avec Alameda Research le 2 février, suivie de l’intégration du protocole avec la Binance Smart Chain le 18 février, a aidé Ren à atteindre un sommet historique de 1,84 $ le 19 février avant la correction globale du marché qui a commencé le février. 20 a fait baisser le prix en dessous de 1 $.

Suite à la récession, Ren a continué d’élargir son écosystème grâce à des intégrations avec des protocoles DeFi tels que 1inch (1INCH), PancakeSwap (CAKE) et BadgerDAO (BADGER), ainsi que par l’ajout de nouveaux actifs inter-chaînes, y compris Digibyte (DGB), Terra (LUNA), Solana (SOL) et Fantom (FTM).

Une collaboration qui a été formée avec Polkadot (DOT) en juin 2020 a également porté ses fruits pour Ren ces derniers temps, car des projets DeFi tels que le réseau Acala se préparent à être lancés sur le réseau Polkadot une fois les prochaines enchères de parachain terminées.

Selon la dernière mise à jour de l’écosystème, le RenVM a dépassé 3 milliards de dollars en volume total à la fin de février et a versé plus de 5 500 000 $ aux détenteurs de nœuds depuis sa création. L’équipe a également publié une mise à jour pour Ren Bridge 2, qui est désormais entièrement open-source et accessible sur GitHub.

Signes de la hausse des fondamentaux

Parallèlement à l’intégration récente avec plusieurs plates-formes DeFi et à l’ajout de Solana, Fantom et Luna à l’écosystème Ren, le score VORTECS ™, un algorithme composé du sentiment actuel et historique du marché, du volume des transactions, de l’action récente des prix et de l’activité Twitter, a augmenté à mesure que jusqu’à 78 au cours de la semaine dernière, alors que les fondamentaux du projet s’améliorent.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix REN. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ est passé au vert le 26 mars et est resté dans cette zone la majorité du temps depuis. Un backtesting antérieur du système Markets Pro a montré que des scores VORTECS ™ plus élevés suggèrent que les conditions actuelles du marché sont similaires aux conditions du passé lorsque l’actif a rebondi au cours des prochains jours.

Avec l’élan des jetons non fongibles qui commence à diminuer, les traders pourraient bientôt chercher à se tourner vers le prochain secteur chaud et il y a des signes que l’activité sur les plates-formes DeFi est à nouveau à la hausse.

Alors que la technologie de la blockchain augmente sa présence sur les marchés financiers traditionnels, Ren est l’un des investisseurs altcoin que les investisseurs surveillent clairement en raison du fait que l’interopérabilité restera un objectif majeur pour aider à unifier ce qui est actuellement un écosystème de crypto-monnaie disjoint.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.