Le prix de RUNE montera-t-il en flèche à 50 $ ?

in

L’année 2021 est une année charnière pour plusieurs altcoins. De nombreux altcoins ont monté en flèche en raison d’une confluence de facteurs. THORchain est l’une de ces pièces faisant la une des journaux sur le marché avec ses performances globales.

L’espace crypto accueille de telles pièces qui peuvent s’adapter aux conditions de marché qui varient rapidement et se développer. THORChain a fait preuve d’un tel comportement pour s’adapter rapidement à la volatilité du marché en portant divers services dans son sac.

THORChain est construit sur Cosmos SDK, qui protège le réseau contre d’éventuels piratages. RUNE est le jeton natif de la plateforme. Le réseau n’est pas à but lucratif, les frais générés par le protocole seront incités en détenant simplement RUNE.

Émerveillé par les avantages que THORChain offre à ses détenteurs de jetons ? Vous vous demandez si un investissement dans cette devise sera la prochaine bonne chose à faire ? Heureusement, vous êtes maintenant à l’endroit qui répondra à vos demandes. À la fin de cet article, vous ferez peut-être partie de ceux qui bénéficieront de leur investissement à long terme chez RUNE !

Aperçu:

Crypto-monnaie

Chaîne THOR.

Jeton

RUNE.

Prix

7,71 $ le 25 septembre 2021.

Capitalisation boursière

1 731 747 453 $ le 25 septembre 2021.

Haut de tous les temps

20,31 $ 18 mai 2021

Plus bas que jamais

0,0145 $ 28 juillet 2019

Alimentation en circulation

224 410 215,14 RUNE

Qu’est-ce que THORChain ?

THORChain est un protocole de liquidité inter-chaîne décentralisé. Ce qui permet aux traders d’échanger divers actifs de crypto-monnaie sur un large éventail de réseaux sans perdre la garde complète de leurs actifs au cours du processus. De plus, le réseau permet aux traders d’échanger des actifs cryptographiques sans autorisation, sans utiliser de carnets d’ordres pour rechercher des liquidités.

L’écosystème THORChain a son propre jeton natif RUNE. Le jeton est disponible sur plusieurs blockchains, y compris Ethereum en tant que Jeton ERC-20 et la chaîne Binance en tant que BEP-20 jeton. Fondamentalement, THORChain est une blockchain Proof-Of-Stake, destinée à servir essentiellement quatre fonctions importantes au sein de l’écosystème du réseau : sécurité, gouvernance, récompenses et liquidité.

Les validateurs de réseau misent sur RUNE pour assurer la sécurité du réseau. Dans les pools de liquidité, chaque jeton est lié à RUNE, ce qui crée la liquidité requise pour effectuer des swaps. Les fournisseurs de liquidité et les validateurs peuvent réclamer leurs récompenses sous forme de jetons RUNE. En plus de cela, la plateforme THORChain permet aux commerçants de gérer leurs actifs sans aucun intermédiaire et sans frais supplémentaires.

Analyse fondamentale :

Selon les rapports, THORChain n’a pas de fondateur, pas de PDG et pas d’administrateurs. Les mesures de développement seront prises en charge par Gitlab. Un compte Twitter officiel de THORChain a déclaré que les développeurs auto-organisés travaillant via Gitlab savent mieux quoi construire.

Initialement, la plate-forme THORChain a été financée via une offre DEX initiale (IDO) qui a été lancée avec Binance DEX en juillet 2019. Son réseau principal a été lancé en janvier 2021, mais une mise à niveau multi-chaînes est actuellement prévue pour 2021.

Le protocole BiFrost (BFT) permet l’interopérabilité entre les chaînes. L’interopérabilité agit comme la base de l’écosystème sans laquelle l’ensemble de l’écosystème échouera. BFT confirme la confiance et la sécurité de la plate-forme et évite les doubles dépenses et autres comportements malveillants. THORChain résout les problèmes d’évolutivité de la blockchain via le Protocole Yggdrasil. Protocole Aesir sert de jeton de gouvernance, il assure un mécanisme de gouvernance sur la chaîne rentable.

THORChain avait précédemment prévu de sortir son réseau principal en 2020. Ils ont pu introduire la version bêta de BEPSwap, en retirant l’ancienne application RUNEVault. Le lancement du réseau principal est un objectif majeur pour 2021. L’équipe prévoit en outre d’ajouter plus de chaînes à BEPSwap, en introduisant également des outils de développement qui permettent aux validateurs de créer des ponts vers d’autres chaînes à la demande de la communauté.

D’autres plans pour 2021 incluent la création d’un réseau de mise à l’échelle de couche 2 appelé réseau flash, qui sera ensuite connecté à d’autres réseaux de foudre. Le réseau prévoit d’utiliser les flux de prix de ses propres pools de liquidités pour alimenter ce réseau flash.

THORChain Prévision de prix 2021

La THORChain a connu une augmentation drastique depuis le début de cette année. RUNE a commencé à se négocier à 1,366 $ et a augmenté de 400% pour atteindre 4,66 $ à la mi-mars. Avec d’énormes gains de prix au mois d’avril, le prix a grimpé en flèche à 20,31 $ ATH le 18 mai 2021.

À la suite de l’effondrement du marché le 19 mai, le prix a chuté au même rythme pour retomber à 3,83 $ le 25 juillet. Le cours du RUNE a retrouvé une dynamique positive fin juillet. Avec une tendance haussière continue.

Avec de nombreuses mises à jour en cours, à condition que les conditions du marché soient favorables, le prix pourrait monter en flèche à 18,4 $. Si les ours dominent le marché, le prix pourrait chuter en dessous de 4,2 $. Avec des pressions d’achat et de vente moyennes, le prix pourrait s’échanger autour de 9,257 $ d’ici la fin de l’année.

Prévision de prix RUNE 2022 :

Si cette année se termine sur une note positive, le commerce RUNE 2022 pourrait commencer avec une valeur de prix haussière à 18,4 $. Mais compte tenu des problèmes de volatilité, si le prix chute à des minimums, il pourrait perdre de son élan pour entrer dans le commerce de l’année prochaine. Ainsi, le prix RUNE peut reprendre 2022 à 4,2 $.

Bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles la création d’une mise à niveau de mise à l’échelle de la couche 2 est déjà en cours de lancement, le réseau cite officiellement des audits pour le projet. Si le propre DEX du réseau est lancé et fonctionne parfaitement d’ici 2022, le prix pourrait écraser un 25,2 $ marque. Mais, si une mise à niveau ne devient pas une réalité pratique, avec les pressions d’achat et de vente habituelles, le prix moyen de RUNE serait de 16,62 $.

En revanche, si PoW redevient un sujet de débat brûlant parmi diverses célébrités de Crypto, un éventuel krach boursier pourrait se produire l’année prochaine. Dans un tel cas, nous pouvons nous attendre à ce que le prix atteigne les niveaux de support à 10,56 $.

Prévision de prix RUNE sur 5 ans :

RUNE est davantage un réseau communautaire, qui a mis les taureaux sur les cartes pour l’altcoin. Dans les années à venir, s’il parvient à maintenir une technologie similaire, il peut évoluer à des chiffres décents même s’il n’y a pas beaucoup de développement en vue. D’ici la fin des cinq prochaines années, RUNE pourrait se négocier à 32,58 $ au front moyen.

Si l’altcoin parvient à maintenir le battage médiatique, le monde pourrait voir une meilleure version de la technologie et une pièce numérique conviviale. Et ainsi, le RUNE le prix peut basculer vers 42,52 $.

Une préoccupation majeure concernant le réseau est la liquidité, et si les investisseurs ne parviennent pas à maintenir les niveaux, il pourrait même finir par être radié des bourses de premier plan. Dans de telles conditions, avec FUD, le prix symbolique pourrait renverser à 19,56 $.

Que dit le marché ?

Investisseur de portefeuille :

Selon les prévisions des investisseurs du portefeuille, RUNE devrait atteindre un prix maximum de 12,773 $, minimum, il passerait à 10,552 $. Le jeton devrait se négocier à un prix moyen de 8,358 $. Walletinvestor s’attend à ce que THORChain se négocie à un prix moyen de 45,938 $. Et le prix maximum attendu est de 32,200 $, minimum il retomberait à 58 592 $ d’ici 2025.

Prix ​​de la monnaie numérique:

Selon digitalcoinprice, le prix de RUNE ne baissera pas et atteindra environ 11,96 $ US à la fin de 2021. Le prix de la RUNE pourrait remonter à 23,80 $ US d’ici 2025.

Gouv.Capital :

Selon les prévisions de Gov.Capital, RUNE devrait atteindre un prix maximum de 12,773 $, minimum il passerait à 8,358 $. Le jeton devrait se négocier à un prix moyen de 10,552 $. Gov.Capital s’attend à ce que THORChain se négocie à un prix moyen de 45,938 $. Et le prix maximum attendu est de 58 592 $, minimum il retomberait à 32 200 $ d’ici 2025.

Connaissez notre prévision de prix RUNE :

THORChain a joué avec des taureaux rapides pendant un certain temps avec la fanfare de la devise Joke. Avec l’introduction de nouvelles technologies, le prix RUNE devrait atteindre de nouveaux sommets. Une augmentation de FOMO équivaut à une augmentation des niveaux de surtension. Selon la prévision de prix THORChain formulée par Coinpedia, si le scénario ci-dessus se présente, alors RUNE pourrait atteindre des maximums et un nouvel ATH à 18,226 $ d’ici la fin de l’année.

Toute nouvelle réglementation du pays peut mettre en jeu l’avenir de la pièce. De plus, si le contexte social de la pièce se disperse, le prix peut s’emmêler dans un crochet baissier et pourrait même tomber à 3,64 $.

Année

Potentiel élevé

Faible potentiel

2021

18,226 $

3,64 $

2022

29,62 $

10,55 $

2025

48,78 $

21,86 $

Comment RUNE fonctionnait-il auparavant ?

2019 et 2020

Bien que la pièce ait été trouvée en 2019 et qu’elle n’ait jamais connu une augmentation considérable des prix et qu’elle soit restée négligeable jusqu’à novembre 2020. Après avoir été coté par des bourses renommées, en décembre 2020, il a atteint son premier prix d’environ $1,0315et a bondi rapidement à 2 $ d’ici janvier 1er 2021.