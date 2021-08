Le prix de Shiba Inu gagne 4% à 0,00000773 $ – Où acheter SHIB ⋆ Crypto new media

in

Shiba Inu (SHIB) a réalisé un record impeccable au cours de la semaine dernière après que sa valeur a augmenté de plus de 20%. Il fait partie des pièces meme les plus performantes du marché. Alors que sa dynamique haussière diminue ; les gains permettent à la pièce de passer à des niveaux plus élevés.

SHIB se négocie à 0,00000773 $ au moment de la rédaction après un gain de 4% en 24 heures.

Analyse des prix SHIB

Shiba Inu a réalisé des gains considérables au cours de la semaine dernière. Cependant, après une forte reprise vers 0,000009 $, la tendance haussière a été légèrement perturbée et la pièce a reculé à des niveaux inférieurs. La volatilité de la pièce a augmenté, ce qui signifie qu’un renversement de tendance pourrait être brutal.

Si la tendance haussière de SHIB se poursuit, la pièce pourrait se redresser pour dépasser 0,000008 $. Ici, le soutien des acheteurs pourrait se rallier, auquel cas, Shiba Inu pourrait dépasser la prochaine résistance majeure de 0,000012 $ si le soutien du marché reste fort. Si les taureaux restent forts après ce niveau, Shiba Inu pourrait être sur le point de dépasser ses sommets historiques.

En revanche, ce support pourrait échouer, auquel cas nous verrons Shiba Inu reculer vers 0,0000068$. Cette baisse pourrait être attribuée aux ventes massives d’acheteurs qui souhaitent éviter de nouvelles baisses en cas d’échec du soutien du marché. Une chute en dessous de 0,000006 $ pourrait effacer la plupart des gains du SHIB cette année.

Le battage médiatique entourant les pièces meme semble s’être éteint, étant donné qu’Elon Musk a cessé ses fréquents tweets sur dogecoin et SHIB. Pour cette raison, les développeurs de Shiba Inu ont cherché des moyens d’augmenter la valeur de la pièce et de relancer les gains réalisés au début de cette année.

Les développeurs de Shiba Inu ont annoncé une combustion des pièces qui réduira l’offre totale de pièces Shiba Inu en circulation. Une fois que cela se produira, cela stimulera également l’enthousiasme de Shiba Inu et ramènera une frénésie d’achat qui pourrait propulser SHIB au sommet de 0,000039 $ atteint en mai.

Où acheter Shiba Inu

Si vous souhaitez acheter SHIB, vous pouvez créer un compte d’échange de crypto-monnaie sur eToro. eToro est une plateforme d’échange de premier plan. Il prend en charge un large éventail de fonctionnalités et d’outils. eToro est également populaire parmi les traders débutants en raison d’une fonction de trading de copie sociale qui permet aux nouveaux traders de copier les stratégies de trading des traders experts.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Shiba Inu (SHIB) maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur