Le prix de Solana a atteint un nouveau sommet historique, dépassant les 215 $

La plate-forme publique de blockchain Solana vient de battre son précédent record de septembre. Le nouveau record intervient au milieu d’un marché croissant de la cryptographie dans lequel Solana a particulièrement réussi.

La semaine dernière, Solana a presque atteint un nouveau sommet historique, mais a manqué de quelques dollars avant de revenir en arrière. Cela s’est produit très peu de temps après que Bitcoin ait atteint un nouveau record historique. Aujourd’hui, nous avons vu quelque chose de similaire. Alors que Bitcoin se repose et se consolide après le rallye de la semaine dernière, Solana a maintenant atteint son propre prix record. Au moment d’écrire ces lignes, SOL se négocie au-dessus de 218 $ sur Binance – juste au-dessus de l’ancien sommet historique établi le 9 septembre.

Bien qu’elle soit toujours classée n ° 6, sa capitalisation boursière a également atteint un sommet de 65,7 milliards de dollars. C’est moins de 4 milliards de dollars derrière Cardano, la 5ème crypto-monnaie classée. Ce n’est pas seulement le prix non plus. Récemment, la valeur totale verrouillée sur la plate-forme de Solana a également dépassé son plus haut de septembre. Actuellement, il détient plus de 13,5 milliards de dollars en TVL. Solana a connu la hausse des prix la plus prononcée parmi toutes les alternatives pertinentes la semaine dernière, augmentant de plus de 35%. Ethereum, en revanche, a augmenté de 8% impressionnant mais toujours inférieur. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.

Lien source

Le post Solana Price a atteint un nouveau record absolu, Creeps Past 215 $ est apparu en premier sur Сryptonewmedia.