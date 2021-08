Le prix de Solana gagne 43,4% à 62,63 $ – Où acheter des Sol Bulls ⋆ Crypto new media

Solana est l’un des meilleurs gagnants du marché des crypto-monnaies. Malgré la stagnation du BTC à environ 47 000 $, Solana a réalisé des gains à deux chiffres et a créé un nouveau record historique. Sa capitalisation boursière a atteint 17 milliards de dollars et il se classe actuellement au dixième rang des charts crypto après avoir remplacé Uniswap, Chainlink et Bitcoin Cash.

Solana se négocie à 63,63 $ au moment de la rédaction après un gain de 43,4% en 24 heures.

Analyse des prix de Solana

Le marché des crypto-monnaies semble s’être consolidé, étant donné que BTC et ETH n’ont pas réussi à créer de nouveaux sommets hebdomadaires. Cependant, Solana a défié les probabilités et est l’un des principaux gagnants du marché. SOL a atteint un sommet historique de 63,33 $ au cours des dernières 24 heures, et malgré un léger recul, les taureaux semblent assez forts et un autre sommet pourrait être créé.

Les acheteurs se lancent dans l’achat de SOL, ce qui entraîne un nouveau test de résistance de 64 $. Si un fort soutien du marché se manifeste à ce stade, nous pourrions voir SOL se diriger vers de nouveaux sommets de 70 $ et plus.

SOL a gagné environ 130% au cours du mois dernier, ce qui en fait l’un des meilleurs gagnants du récent rebond du marché. Bien que ce soit une bonne nouvelle, cela pourrait également conduire à une forte correction si le marché plonge, où SOL pourrait retester les plus bas de 52 $. Solana s’échangeait à ce niveau avant la forte hausse des dernières 24 heures.

Le soutien des acheteurs n’est pas le seul facteur qui alimente les taureaux Solana. Le lancement de Wormhole, un pont reliant le réseau Solana et d’autres finances décentralisées (DeFi), est désormais ouvert aux transferts. L’outil apportera l’interopérabilité à SOL, où les crypto-monnaies, les jetons non fongibles et d’autres données peuvent circuler entre les blockchains. Wormhole sera disponible pour Ethereum, Binance Smart Chain et Terra.

L’autre facteur ayant contribué aux taureaux Solana au cours des dernières 24 heures est le cycle de financement des marchés de la mangue. Mango Markets est une bourse décentralisée lancée sur Solana. Le DEX a levé 70,5 millions de dollars en 24 heures après la vente symbolique. Il s’agit du plus grand tour de financement d’amorçage dans le secteur DeFi.

Où acheter SOL

Si vous souhaitez acheter des taureaux SOL, vous pouvez créer un compte sur les plateformes suivantes :

L’une des plateformes d’échange où vous pouvez acheter SOL est eToro. eToro est l’une des principales plateformes de trading de copie sociale. Il prend en charge une large gamme d’outils, tels que des frais de négociation réduits. eToro prend également en charge de nombreuses crypto-monnaies et paires de trading.

L’autre plate-forme qui prend en charge SOL est Coinbase. Coinbase est l’une des plus grandes plateformes d’échange mondiales. L’échange prend en charge une large gamme d’altcoins, ce qui le rend pratique pour les investisseurs qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles.

