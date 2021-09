Le prix de Solana (SOL) atteindra bientôt 300 $ ! Est-ce la dernière occasion d’acheter la trempette ? – Coinpedia – Médias d’information Fintech & Crypto-monnaie

in

Pendant les premières heures de négociation en Asie, le marché plus large des crypto-monnaies s’est remis des pertes récentes. Bitcoin et Ethereum montrent des signes de rebond tandis que le prix de Cardano se consolide toujours à moins de 2,3 $.

Solana s’est avéré être la moins performante de la journée après avoir perdu 13% de sa valeur en une semaine. Au cours des dernières 24 heures, Solana a été témoin de corrections majeures alors que le jeton a atteint le plus bas à 130,69 $. Cependant, pendant les premières heures de négociation en Asie, SOL Price a montré une certaine reprise

Solana a été très volatile au cours des deux dernières semaines. Initialement, ce rival d’Ethereum a explosé à un nouveau record historique d’environ 215 $. Cependant, un krach généralisé sur le marché a entraîné des pertes massives atteignant 128 $.

Analyse des prix Solana :

Solana connaît une résurgence des achats samedi, alors qu’elle inverse la baisse temporaire de vendredi à près de la région de 127,50 $. Au moment d’écrire ces lignes, SOL se négocie à 139,54 $ avec des gains de 5%.

Si le prix rebondit, les haussiers essaieront à nouveau de pousser et de maintenir le prix au-dessus de la ligne de tendance baissière. S’ils y parviennent, la paire pourrait atteindre 170 $, puis 200 $.

Les ours ont ramené le prix en dessous de l’EMA de 20 jours aujourd’hui et la paire SOL/USDT pourrait maintenant chuter à 108 $. Ce niveau est susceptible d’agir comme un support solide.

Inversement, si le SMA à 50 jours se fissure, le SOL/USDT peut s’attendre à une pression de vente accrue, et le prix pourrait alors chuter au niveau de retracement à 98,26 $.

De plus, le support initial se situe à 123 $. Les niveaux de support suivants sont suivis de 119 $, 112 $, 110 $ et 100 $. D’un autre côté, la résistance initiale se situe à 150 $. Les prochains niveaux de résistance sont suivis de 160 $, 180 $ et 200 $.

Le prix du SOL atteindra 300 $

Analyste populaire avec le compte Twitter @galaxyBTC semble être haussier sur le prix de Solana. L’analyste a partagé un graphique indiquant que le prix du SOL envisageait d’atteindre 300 $.

De plus, YouTuber bien connu avec le nom de chaîne EllioTrades choisit 10 Altcoins qui sont prêts à être multipliés par 30 lors du prochain rallye de taureaux. Selon l’analyste, si le prix SOL tombe en dessous de 100 $ ou 70 $, nous pouvons nous attendre à ce que l’altcoin atteigne un nouveau sommet.