Le prix de Solana voit un mouvement parabolique vers un nouveau record historique Crypto new media

Le prix du SOL a atteint son plus haut niveau jamais atteint à 145,22 $, selon les données de CoinGecko

Le prix de Solana a connu un mouvement parabolique pour atteindre un nouveau sommet historique de 145,22 $, en hausse de plus de 25 % au cours des dernières 24 heures alors que l’optimisme concernant les jetons non fongibles (NFT) voit de nombreux investisseurs lorgner le projet.

SOL, le jeton natif de la plate-forme, a vu sa valeur atteindre de nouveaux sommets avec l’une des meilleures performances du marché de la cryptographie au cours des dernières semaines. Les gains du jeton au cours de la semaine et des 30 derniers jours s’élèvent respectivement à 90 % et 320 %, aidant Solana à grimper plus haut dans le classement de la capitalisation boursière pour se situer actuellement à la 7e place.

La capitalisation boursière de Solana de près de 42 milliards de dollars au moment de la rédaction le place devant Dogecoin (DOGE) avec 38,4 milliards de dollars et derrière XRP, qui se classe 6e avec environ 59 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Perspectives de prix de Solana

Le trader pseudonyme de crypto-monnaie, The Crypto Dog, affirme que les solides performances de Solana rendent “difficile d’appeler les sommets”, avec des prix susceptibles d’augmenter.

À l’heure actuelle, SOL/USD change de mains autour de 142 $, la légère baisse étant largement due aux traders désireux de réaliser des bénéfices.

Mais en regardant l’image technique, SOL est susceptible d’augmenter à mesure qu’il s’oriente davantage vers le territoire de la découverte des prix. Les perspectives de surachat du RSI quotidien et la perspective haussière du MACD ajoutent à la positivité croissante des haussiers.

Graphique journalier SOL/USD. Source : TradingView

Si les acheteurs maintiennent l’avantage haussier observé depuis la cassure des plus bas de 22 $ le 20 juillet, une autre hausse pourrait mettre SOL/USD sur la lune. Les cibles immédiates au nord des prix actuels se situent autour des niveaux de 160 $ ​​et 180 $.

Les perspectives positives commenceront à s’estomper si le prix ne se maintient pas au-dessus de 140 $, avec des zones de support clés de 130 $ et 110 $. La courbe ascendante de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours suggère que la tendance haussière est intacte. Si, toutefois, le prix retrace fortement à partir des ancres mentionnées ci-dessus, SOL/USD pourrait s’appuyer sur le 20 EMA à 90 $ pour le support.

