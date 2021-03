Le prix de Stellar Lumen (XLM) augmente de nouveau au-dessus de 0,42 $ ⋆ Crypto new media

Le prix du lumen stellaire fait face à une résistance proche de 0,4200 $ et 0,4500 $ contre le dollar américain.

Le prix XLM se consolide maintenant sous 0,4000 $ et la moyenne mobile simple de 55 (4 heures).

Une ligne de tendance baissière clé se forme avec une résistance proche de 0,4060 $ sur le graphique de 4 heures (flux de données via Kraken).

La paire pourrait commencer une forte augmentation si elle parvient à dégager 0,4060 $ et 0,4200 $.

Le prix du lumen stellaire forme une base au-dessus du niveau de 0,3750 $ par rapport au dollar américain, tandis que le bitcoin augmente. Le prix XLM pourrait commencer une nouvelle augmentation une fois qu’il aura effacé la résistance de 0,4200 $.

Analyse du prix du lumen stellaire (XLM en USD)

Il y a eu une nouvelle baisse du prix du lumen stellaire à partir de la zone de résistance de 0,4350 $ contre le dollar américain. La paire XLM / USD a cassé le niveau de support de 0,4000 $ et la moyenne mobile simple de 55 (4 heures).

Il est même passé en dessous du niveau de support de 0,3800 $ et a testé le 0,3750 $. Le récent swing bas s’est formé près de 0,3761 $ avant que le prix ne soit corrigé à la hausse. Il y a eu une cassure au-dessus des niveaux de résistance de 0,3900 $ et 0,3920 $.

Il y a également eu une cassure au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 50% du mouvement à la baisse du plus haut du swing de 0,4348 $ au plus bas de 0,3761 $. Cependant, le prix n’a pas réussi à gagner en force au-dessus du niveau de 0,4100 $. Il y a également une ligne de tendance baissière clé qui se forme avec une résistance proche de 0,4060 $ sur le graphique de 4 heures.

La ligne de tendance est proche du niveau de retracement de 61,8% de Fibonacci du mouvement à la baisse du plus haut du swing de 0,4348 $ au plus bas de 0,3761 $. Une cassure nette au-dessus de la ligne de tendance, la moyenne mobile simple de 55 (4 heures) et 0,4200 $ est indispensable pour démarrer une forte augmentation. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 0,4500 $.

S’il n’y a pas de rupture à la hausse, le prix pourrait descendre en dessous de 0,3900 $. Le premier support clé est proche des 0,3800 $. Le support principal se situe à 0,3750 $, en dessous duquel le prix pourrait plonger vers le niveau de 0,3540 $.

Le graphique indique que le prix XLM se consolide clairement en dessous de 0,4100 $ et la moyenne mobile simple de 55 (4 heures). Dans l’ensemble, le prix pourrait commencer une forte augmentation s’il parvient à dégager 0,4060 $ et 0,4200 $.

Indicateurs techniques

MACD 4 heures – Le MACD pour XLM / USD a du mal à gagner du terrain dans la zone haussière.

RSI 4 heures – Le RSI pour XLM / USD est actuellement inférieur au niveau de 50.

Niveaux de support clés – 0,3800 USD et 0,3750 USD.

Niveaux de résistance clés – 0,4060 $, 0,4200 $ et 0,4500 $.