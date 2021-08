Le prix de Terra LUNA gagne 13,5% à 34,88 $ – Où acheter LUNA ⋆ Crypto new media

in

Ce week-end, le marché de la cryptographie a connu des hauts et des bas. Diverses pièces se sont consolidées, tandis que certaines réalisent encore des gains importants. Terra LUNA fait partie des meilleurs gagnants des dernières 24 heures, avec un bond en valeur à deux chiffres. Les gains de LUNA ce mois-ci ont permis à la pièce d’atteindre un nouveau record historique, et l’altcoin se classe actuellement au 11e rang en termes de capitalisation boursière.

LUNA se négocie à 34,88 $ au moment de la rédaction après un gain de 13,5% en 24 heures.

Analyse des prix LUNA

Les gains de LUNA au cours des dernières 24 heures ont été phénoménaux, car il a réussi à créer un sommet historique de 35,79 $. Cependant, il n’a pas réussi à maintenir ce niveau et a légèrement reculé pour atteindre 34 $. Ce support pourrait préparer LUNA pour un autre rallye haussier.

Le support des acheteurs est actuellement fort, et si la demande continue d’augmenter, nous pourrions voir LUNA se diriger vers la résistance supérieure de 36 $, créant ainsi un nouveau sommet historique. S’il dépasse ce niveau, LUNA commencera à négocier au niveau de 40 $ et deviendra l’un des meilleurs gagnants ce mois-ci.

La pièce n’a pas réussi à maintenir le plus haut de 35,79 $ créé au cours des dernières 24 heures, ce qui pourrait être attribué à l’affaiblissement du soutien du marché. S’il s’effondre à nouveau, le jeton testera un support inférieur de 32 $. Avant le rallye haussier de 24 heures, LUNA se négociait à environ 31 $ et ces niveaux pourraient être à nouveau testés si les taureaux plus forts ne se maintenaient pas.

La pièce a gagné malgré l’affaiblissement du soutien du marché en raison de l’augmentation de l’activité sur la blockchain Terra. La blockchain suscite un intérêt et une adoption accrus, un facteur qui a influencé positivement les prix de LUNA. L’approbation récente de Terra a été faite par Crypto IRA, un compte de retraite individuel autonome qui l’a ajouté comme l’un des altcoins pris en charge.

