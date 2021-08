Le prix de Tezos gagne 13,7% à 4,39 $ – Où acheter XTZ ⋆ Crypto new media

in

Tezos fait partie des meilleurs gagnants du marché de la cryptographie. Malgré une légère baisse des prix de la crypto au cours des dernières 24 heures après que BTC n’ait pas réussi à maintenir 50 000 $, Tezos a fait preuve d’une grande résilience et se dirige vers la création de nouveaux sommets mensuels. Alors que Tezos n’est pas un grand gagnant au cours du mois dernier; sa valeur actuelle est une augmentation de 55% par rapport à ce qu’elle se négociait lors des creux du 20 juillet.

XTZ se négocie à 4,39 $ au moment de la rédaction après un gain de 13,7% en 24 heures.

Analyse des prix de Tezos

Source : Tradingview

Tezos est l’un des principaux gagnants au cours des dernières 24 heures, et pas seulement à cause du soutien du marché, mais les acheteurs sont également venus apporter leur soutien à la pièce. XTZ a réussi à créer un nouveau sommet mensuel avec ces gains, et les traders sont impatients de voir si la pièce créera un nouveau sommet historique si les taureaux continuent.

Si les taureaux XTZ continuent, la prochaine résistance de la pièce sera de 4,50 $. Cela sera très probablement réalisé à court terme, étant donné que les taureaux sont actuellement forts. S’il dépasse ce niveau, l’autre résistance sera à 4,65 $. XTZ doit presque doubler sa valeur pour créer un nouveau record historique.

D’un autre côté, les taureaux du marché pourraient échouer et les acheteurs pourraient commencer à vendre, provoquant ainsi une baisse des prix. Si cela se produit, XTZ se dirigera vers le support inférieur de 4,20 $. Ce support pourrait être retesté pour déterminer si les taureaux sont toujours forts. Si les ours se lancent pour inverser la tendance, de nouvelles baisses pourraient se produire.

Les gains réalisés par XTZ au cours des dernières 24 heures ont également été attribués à l’activité haussière sur la blockchain. La plate-forme Tezos a été adoptée par Golden Goals, une plate-forme de marchandisage NFT des clubs de football. La plateforme sera lancée sur le réseau Tezos. Le club de football français, le FC Nantes, utilisera Tezos pour vendre des marchandises NFT, ce qui devrait affecter positivement les prix XTZ à court et à long terme.

Où acheter XTZ

Si vous souhaitez acheter XTZ, vous pouvez créer un compte d’échange de crypto-monnaie sur eToro. eToro est une plateforme de trading de copie sociale, ce qui signifie qu’en tant que nouveau trader, vous pouvez copier les stratégies des traders experts. eToro facture également des frais de négociation peu élevés et offre un accès à un large éventail de fonctionnalités conviviales.

Vous cherchez à acheter ou à échanger des Tezos (XTZ) maintenant ? Investissez chez eToro !

75% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec cette offre.